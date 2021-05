Chi è il padre di Flash? Le differenze tra la serie TV e i fumetti

Portare un personaggio dalla pagina di un fumetto allo schermo comporta delle sfide, non tutti i personaggi dello spettacolo hanno una controparte nei fumetti. Alcuni aspetti di The Flash, serie targata The CW, sono unici e potrebbero esserci alcuni dettagli che differiscono Barry Allen (Grant Gustin) dalla versione dei fumetti.

Barry ha un padre adottivo diverso nei fumetti: Darryl Frye. L’uomo era un agente di polizia che aveva una relazione extraconiugale con la madre di Barry, Nora Allen, prima della sua morte. Quando Nora è stata uccisa, suo marito è stato incastrato per il crimine e Darryl ha preso Barry per crescerlo come se fosse suo.

Nella serie tv invece il padre adottivo di Barry è Joe West (padre di Iris West) personaggio che non esiste nei fumetti. Potrebbe essere stato aggiunto per aiutare Barry Allen nel dipartimento di polizia, fornendo anche una figura paterna per Barry e Iris. La notte dell'omicidio di Nora Allen, Joe arrivò sulla scena del crimine e confortò il piccolo quando suo padre fu arrestato. Senza una madre e con un padre incarcerato, Barry sarebbe stato mandato in affidamento. Ma il detective della polizia di Central City Joe West, un amico e vicino alla famiglia, ha accolto Barry e ne è diventato il padre adottivo.

Di conseguenza anche i rapporti con Wally West sono diversi in quanto è il fratello minore di Iris in The Flash, il che lo renderebbe anche il fratello di Barry da quando è stato adottato da Joe West. Nei fumetti invece Iris era la zia di Wally. Poiché Iris e Barry erano sposati, questo lo rende loro nipote.



Intanto i fan sono scioccati dal fatto che due personaggi principali lasceranno The Flash nella settima stagione mentre è stato annunciato l'arrivo di Bart Allen in The Flash, per due personaggi che se ne vanno uno che arriva per continuare le avventure di Barry.