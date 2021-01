Chi è il padre di Michael Scofield? L'identità di quel personaggio in Prison Break

Prison Break è andato in onda per quattro stagioni su Fox tra il 2005 e il 2009. La trama ruotava intorno al brillante Michael Scofield interpretato da Wentworth Miller incarcerato apposta al Fox River Penitentiary per salvare il fratello Lincoln Burrows (Dominic Purcell), condannato alla pena di morte per un crimine che non ha commesso.

Aldo Burrows era il padre di Michael Scofield e Lincoln Burrows, i due fratelli protagonisti di Prison Break che hanno cognomi diversi. Burrows è un ex-sicario della Compagnia, a causa di ciò, fu costretto ad abbandonare la sua famiglia quando Lincoln era ancora un bambino e prima che Michael nascesse.

Nonostante abbia passato gran parte della sua vita a lavorare per la Compagnia, Aldo alla fine rinuncia e inizia a lavorare attivamente contro di essa.

Quando Lincoln fu condannato a morte per l'omicidio di Terrence Steadman, fratello dell'allora vicepresidente Caroline Reynolds, Aldo iniziò a lavorare per salvarlo dall'esecuzione. Lo ha salvato da un’imboscata tesa da Paul Kellerman e ha cercato di spiegargli le sue azioni anche se Lincoln lo ha accusato di essere la causa di tutti i guai che stanno passando.

Burrow Senior morirà nella seconda stagione ucciso da Mahone dopo aver rassicurato i suoi figli sul suo amore per loro.



