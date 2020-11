Chi è il peccatore di Lucifer? Ripercorriamo una delle figure chiave della serie

Sinnerman, in italiano conosciuto come Il Peccatore, è un cattivo comparso nella terza stagione di Lucifer. È una misteriosa mente criminale che Lucifer Morningstar ritiene sia responsabile del rapimento e del ripristino delle sue ali alla fine della seconda stagione.

Durante la terza stagione viene rivelato che il vero Peccatore è Marcus Pierce (noto anche come Cain) e che l'altro personaggio era soltanto il suo braccio destro che fungeva da comparsa.

Il Peccatore è una mente criminale che in precedenza aveva operato nel Midwest. Marcus Pierce, inizialmente, afferma di averlo incontrato a Chicago e che fosse scappato a Los Angeles dopo che il criminale aveva ucciso suo fratello.

Lucifer Morningstar crede che il Peccatore sia responsabile del rapimento delle sue ali alla fine della stagione 2. Il Peccatore, dopotutto, sa che Lucifer è il diavolo e quindi lo intrappola in una stanza con pareti d'acciaio spesse dalla quale il protagonista non poteva scappare nemmeno con la sua forza soprannaturale.

Sinnerman conosce anche il potere di Lucifer di apprendere i pensieri delle persone e dopo essere stato catturato dalla polizia, si acceca intenzionalmente in modo che i poteri del diavolo non possano funzionare su di lui.

In "Al centro dell'attenzione", dopo essere stato smascherato Cain, Pierce ammette che il Peccatore era il suo braccio destro e la cosa più vicina che avesse ad un amico. Tuttavia, afferma anche, in maniera ingannevole, che non accetta che il Peccatore sia diventato una canaglia e non comprende perché abbia commesso quei gesti efferati.

In "La vera essenza del Diavolo", Pierce alla fine torna al suo ruolo di vero Peccatore nel tentativo di uccidere Lucifer e creare una nuova vita per se stesso, sapendo che quest'ultimo non smetterà mai di dargli la caccia per la morte di Charlotte. Attira Chloe e Lucifer in un'imboscata pianificata con molti altri uomini, rendendo temporaneamente vulnerabile Lucifer. Questo piano, tuttavia, fallisce dopo che il protagonista protegge i colpi di pistola in arrivo con le sue ali rinate.

L'invincibilità di Lucifer ritorna dopo aver salvato Chloe e alla fine uccide Pierce con la lama di Mazikeen in un combattimento finale. Questo ha segnato la morte ufficiale del Peccatore.

Dal punto di vista psicologico, Il Peccatore si mostra come una mente criminale leggermente depravata. È una figura intimidatoria la cui esistenza spaventa numerosi assassini che in precedenza hanno lavorato per lui. Il Peccatore è stata una delle poche persone a sapere che Lucifer fosse il Diavolo preparandosi alla sfida finale tanto da accecarsi senza pensarci due volte per evitare i poteri dell'avversario.

È anche piuttosto psicotico poiché quando Chloe Decker si è offerta di aiutarlo di nascosto, ha rifiutato affermando che il loro combattimento è stato divertente. Il Peccatore, infine, sembrava non dare valore alla propria vita mentre cercava di convincere Marcus Pierce ad ucciderlo.

