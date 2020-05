Chi è Penny Lane, la Madre Natura della puntata di Ciao Darwin del 30 Maggio 2020

Come ogni sabato sera, torna Ciao Darwin con le repliche delle puntate andate in onda lo scorso anno. Stasera, 30 Maggio 2020, è stata scelta una puntata di Ciao Darwin 7 - La Ressurezione che vede in Penny Lane come Madre Natura.

Inglese, Penny Lane a molti ricorderà immediatamente la canzone dei Beatles che dedicarono ad uno dei luoghi più cari alla coppia Lennon-McCartney, in cui c'era il capolinea degli autobus, ma anche il barbiere.

Nata nello Cheshire il 13 Dicembre 1994, si tratta di una delle modelle più accreditate e famose degli ultimi tempi, avendo lavorato per stilisti come Giorgio Armani e Calvin Klein. In Italia è divenuta famosa, oltre che per l'apparizione in Ciao Darwin 7, anche per aver posata al fianco di Tiziano Ferro sulla copertina di Vanity Fair.

Nonostante un profilo Instagram molto seguito, su cui vanta oltre 59mila followers, sulla sua vita privata si sa poco, ed infatti utilizza il social per mettere in mostra il suo fisico statuario e per promuovere le varie collaborazioni.

Nella puntata di stasera vedremo la squadra degli Integratori, guidata da Maddalena Corvaglia, e quella dei Bucatini, capitanata da Francesca Cipriani.

Dopo aver ammirato Sara Croce e la brasiliana Michelle Sander, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci propone un'altra bellezza mozzafiato.