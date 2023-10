Chi è il personaggio preferito di Friends? I fan scelgono Chandler di Matthew Perry

In seguito alla sua improvvisa scomparsa i fan si sono riversati sui social per esprimere i loro omaggi e i ricordi più affettuosi e commoventi nei confronti di Matthew Perry. Il sito Ranker ha quindi lanciato un sondaggio per decidere quale fosse il personaggio preferito dai fan in Friends e ha spuntarla è stato proprio il Chandler Bing di Perry.

Sulla base di 169.000 voti totali, Bing è in cima alla lista dei migliori personaggi di Friends, secondo Ranker. Lo seguono Joey Tribbiani (interpretato da Matt LeBlanc), Rachel Green (Jennifer Aniston), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Ross Gellar (David Schwimmer) e Monica Gellar (Courteney Cox).

Secondo un altro sondaggio sempre di Ranker, Chandler Bing è considerato il secondo personaggio televisivo più divertente di sempre, secondo solo al Michael Scott di Steve Carell in The Office. Inoltre, Bing è in cima alla classifica di Ranker delle "Coppie televisive inaspettate che nessuno aveva previsto" (Monica e Chandler) e dei "Migliori personaggi televisivi degli anni '90".

Nel mondo di Friends, Bing si occupa di "analisi statistica e riconfigurazione dei dati" per un'azienda non specificata, un lavoro ben retribuito che odia e che a un certo punto abbandona per tentare una carriera nel mondo della pubblicità. In omaggio all'attore, vi consigliamo 5 episodi di Friends da riguardare immediatamente.

"Leggevo le parole in modo inaspettato, mettendo un'enfasi come nessun altro faceva", ha scritto Perry nel suo libro del 2022 "Friends, amanti e la Cosa Terribile", a proposito della sua interpretazione di Chandler Bing. "Non lo sapevo ancora, ma il mio modo di parlare sarebbe entrato nella cultura nei decenni successivi. In quel momento, però, cercavo solo di trovare modi interessanti in battute che erano già divertenti, ma che pensavo di poter rendere più efficaci".

Le battute di Bing in Friends includevano classici come "Non sono bravo a dare consigli. Potrebbe interessarti un commento sarcastico?" e "Ciao, sono Chandler, faccio battute quando sono a disagio".