Chi ha pianto di più sul finale di Game of Thrones? Risponde Sophie Turner

Tutte le morti di Game of Thrones rientrano in un video dall'esorbitante durata di 21 minuti, ma i fan della serie, a prescindere da un'operazione simile, sono ben consapevoli di quanto sia traumatica la storia ambientata a Westeros (soprattutto sul finale). A proposito, quale attore ha pianto di più per gli ultimi episodi?

A rispondere è Sophie Turner, interprete di Sansa Stark. "Penso che Kit abbia pianto più di tutti noi" ha dichiarato, riferendosi a Kit Harington (la cui controparte narrativa è il "bastardo" Jon Snow). In effetti l'ultimo atto del personaggio è stato denso di ostacoli, perciò non sorprende che l'attore, nel leggere la sceneggiatura e interpretarne le scene, abbia versato più di una lacrimuccia.

Ripercorriamo brevemente il percorso di Jon Snow: nato come figlio illegittimo, viene cresciuto dalla famiglia Stark – nonostante alcuni membri, come la matrigna Catelyn Tully, non lo accettino mai del tutto. Al compimento dei quattordici anni decide di entrare nella confraternita dei Guardiani della notte e intraprende un profondo arco di trasformazione che lo porta a varcare più di una volta la Barriera.

Dopo i legami con Mance Ryder, Ygritte e Stannis Baratheon, Jon viene ucciso a coltellate dai sicari capeggiati da Bowen Marsh; tuttavia, grazie all'intervento salvifico della sacerdotessa Melisandre, riesce a tornare in vita e a vendicare Rickon nella guerra contro Ramsay Bolton. In seguito gli eventi lo porteranno a unirsi sentimentalmente con Daenerys Targaryen, ma l'ottava e ultima stagione, purtroppo, confermerà la tendenza della serie a distruggere qualsivoglia sentimento amoroso...

Le domande senza risposta sul destino del personaggio rimangono molte. Al riguardo, una domanda sorge spontanea: che fine ha fatto il sequel di Game of Thrones su Jon Snow?