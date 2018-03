Chi è il più recente acquisto del primo supergruppo villain di Agents of S.H.I.E.L.D.?

La situazione sta per farsi piuttosto complicata per l’(Clark Gregg) ed il suo team, in quanto il primo, vero supergruppo di villain del vastoha recentemente accolto una vecchia conoscenza di

Trasmesso solo qualche giorno fa, il nuovo episodio della quinta stagione dello show ha invero segnato l'inaspettato ritorno di Alex Braun, un personaggio meglio noto ai fan come Werner von Strucker, il figlio del Barone Wolfgang von Strucker (ex-capo dell’HYDRA). Se ricordate, il Barone passò a miglior vita durante gli eventi di Avengers: Age of Ultron, lasciando le varie fazioni dell’HYDRA nel caos più totale.



Mentre queste cercavano di assoggettare le altre e di ottenere sempre più potere, Grant Ward (Brett Dalton) si fece avanti e ricostruì personalmente l’HYDRA, ma per farlo ritenne di aver bisogno di qualcuno che fosse in qualche modo collegato alle precedenti alte sfere dell’organizzazione, affinché la nuova direzione apparisse legittima. E chi meglio di Werner von Strucker poteva fare al caso suo?



Di conseguenza, il ragazzo venne persuaso brutalmente a collaborare con Ward, ma la sua prima (e unica) missione terminò con un misero fallimento, in quanto non riuscì a uccidere Andrew Garner. Werner cercò dunque la protezione di Gideon Malick, uno storico collega di suo padre, che tuttavia lo tradì per Ward, portandolo a subire altre torture. In seguito, Warner venne trovato dallo S.H.I.E.L.D., che utilizzò misure per un po’ estreme per estorcere le informazioni in suo possesso, ricorrendo persina alle straordinarie capacità Inumane di Lincoln Campbell per dare la scossa alle mente del ragazzo e stimolare determinati ricordi.

Dopo quell’ultimo e sfortunato incidente, il fato del ragazzo era piuttosto incerto, ma l’episodio intitolato “Principia” ha rivelato che il giovane rampollo dell'HYDRA è stato in terapia per qualche tempo e oggi ha ricominciato a usare il nome di Alex Braun. Egli ricorda ogni momento delle torture subite da Ward, e quando ha implorato di morire, il Generale Hale di Blue Raven l’ha invece accolto sotto la propria ala. Sebbene il ragazzo, quantomeno inizialmente, non volesse avere nulla a che fare coi piani della Hale, il Generale ha fatto sì che sua figlia Ruby lo convincesse a restare. I ricordi di Werner riguardo il proprio padre potrebbero invero contenere delle preziose informazioni, pertanto la Hale non intende affatto rinunciarvi.



Non solo Ruby è riuscita nell’incarico affidatole, ma addirittura ha rivelato ad Alex che il team che sta formando non obbedirà a sua madre, bensì a lei. La ragazza intende infatti servirsene per i propri piani, che come noi sappiamo ruotano certamente attorno alla figura di Daisy Johnson/Quake. Ora che il team può contare su Ruby, Alex e Crusher Creeler (l’Uomo Assorbente), non possiamo fare a meno di chiederci quando questo deciderà di entrare infine in azione.



Agents of S.H.I.E.L.D. torna ogni venerdì su ABC. In Italia, il prossimo episodio dello show verrà trasmesso il 4 aprile 2018 su FOX.