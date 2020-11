Chi è Poseidon in Prison Break? Ripercorriamo il celebre villain

Parecchia confusione si percepisce intorno alla serie Prison Break, al momento: dopo che, a sorpresa, era stata annunciata una sesta stagione, per molto tempo non se ne è saputo più nulla, e di recente, clamorosamente, Wentworth Miller ha detto addio a Prison Break, che perde quindi uno dei suoi protagonisti principali.

In attesa di scoprirne di più, in ogni caso, sulle nostre pagine abbiamo trattato alcuni approfondimenti e FAQ in grado di chiarire le idee ai fan o a rinfrescarne la memoria, per prepararsi al meglio ai prossimi (ipotetici) episodi, come per esempio quanto durano gli episodi di Prison Break, il significato dei tatuaggi di Michael Scofield di Prison Break, o anche come finisce la quinta e per ora ultima stagione di Prison Break. A proposito del quinto ciclo di episodi, oggi vogliamo dedicare una FAQ proprio al suo villain principale, chiedendoci: chi è Poseidone?

Partiamo con ordine. All'inizio della quinta stagione veniamo a sapere che Sara (Sarah Wayne Callies), sette anni dopo gli avvenimenti della quarta stagione e della presunta morte di Michael, si è risposata con Jacob Anton Ness (Mark Feuerstein), un apparentemente innocuo professore di economia, specializzato nella teoria dei giochi, e insieme a lui ha iniziato a crescere il piccolo figlio Mike, avuto proprio insieme a Michael.

Quello che Sara non sa, è che Jacob altri non è che il temibile Poseidone, un ex agente della CIA che ha dato vita a una cellula segreta chiamata 21 Void, ed è tra i principali responsabili dell'incarcerazione di Michael in Yemen. Infatti, Poseidone aveva offerto a Michael di lavorare per lui, e dopo il rifiuto ha iniziato un ricatto ai suoi danni, che ha costretto Scofield a fingere la propria morte per poter riuscire a incastrare il malvagio Poseidone.

Ness, infatti, ha incastrato Michael per l'omicidio di Harlan Gaines, con il quale nulla ha a che fare, e per riuscire a scagionarsi, Michael dovrà ricostruire le prove che portano al nome di Poseidone. In un concitato finale, dopo uno scontro che porterà anche alla morte del povero Whip (Augustus Prew), il figlio di T-Bag (Robert Knepper), finalmente Michael riuscirà a fare arrestare Poseidone dai Federali e, sotto richiesta dello stesso Scoifield, Poseidone verrà messo in cella insieme a T-Bag, che non perderà l'occasione di vendicare il povero figlio morto. Finalmente, la famiglia Scofield potrà godersi un po' di pace, senza la figura di Poseidone a tramare su di loro.

E ora la palla passa a voi: vi ricordate del terribile villain Poseidone in Prison Break? Vi è piaciuto come cattivo? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!