Chi si prenderà cura di Judith e RJ in The Walking Dead 10?

Dopo l'uscita di scena di Rick Grimes (Andrew Lincoln), i piccoli Judith e RJ sono stati cresciuti da Michonne. Ora che, come sappiamo ormai da tempo, anche il personaggio interpretato da Danai Gurira sta per lasciare The Walking Dead, sorgono interrogativi anche sulla sorte dei due bambini.

Dopo la premiere della decima stagione andata in onda negli USA su AMC, la showrunner della serie zombie Angela Kang ha parlato anche di questo. "Beh, sai... la cosa sorprendente della comunità apocalittica è che è davvero un villaggio" ha detto durante il talk show Talking Dead che va in onda al termine dell'episodio. "Ci sono così tante persone che amano Judith e RJ, Michonne li ama così tanto, le persone qui sul divano li amano tanto, e così ci sarà qualche storia su quello che accade in conseguenza di ciò..."

Gli ospiti sul divano a cui alludeva Kang erano gli attori Norman Reedus (Daryl), che ha recentemente promesso nuove dinamiche tra Daryl e Carol, Melissa McBride (Carol) e Jeffrey Dean Morgan (Negan), che non si sono sbilanciati al riguardo, anche se Morgan, alla domanda su chi potesse allevare i piccoli Grimes, ha alzato una mano sorridendo. Negan, in effetti, ha stretto nel tempo una solida quanto improbabile amicizia con Judith.

"Conosciamo la vita pre-apocalisse che ha avuto, era un insegnante, lavorava a contatto con i bambini. Penso che abbia comunque una certa affinità con i bambini, e gli piace davvero Judith" aveva detto recentemente l'attore in un'altra trasmissione.

Judith e RJ sono interpretati rispettivamente da Cailey Fleming e Antony Azor. La giovane attrice si è detta soddisfatta del modo in cui Danai Gurira lascerà The Walking Dead. "Penso sia stata pensata davvero bene e che tutti abbiano fatto un ottimo lavoro con la sua uscita. Mi ha emozionato."

La stagione 10 di The Walking Dead è in arrivo stasera su Sky anche in Italia.