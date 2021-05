Chi è Principessa in The Walking Dead? La storia del personaggio nei fumetti di Kirkman

Chi è Principessa, la colorata e allegra sopravvissuta all'apocalisse zombi di The Walking Dead? Ispirata alla "Principessa di Pittsburgh" dei fumetti, Juanita Sanchez (Paola Lázaro) fa la sua comparsa nell'episodio della decima stagione "Guarda i fiori".

È l'ultima a unirsi al gruppo di Eugene (Josh McDermitt) e si tratta di una donna abituata ad aggirarsi in solitudine nel mondo devastato dagli zombie e che ora, per la prima volta, si ritrova a far parte di un gruppo. L'attrice interprete del personaggio ha spiegato:

"Lei vive con questo senso del: 'C'è ancora della gente a questo mondo? Sono l'unica persona rimasta in vita?'. E questo la riporta con la mente ai tempi pre-apocalisse, quando si sentiva comunque sola, un'emarginata. Ora si vede letteralmente sola e questo amplifica il dolore. Dopo un anno senza vedere nessuno accetterebbe chiunque. Va bene anche se a loro lei non dovesse piacere".

Juanita Sanchez è nata nei primi anni '90 a Pittsburgh, in Pennsylvania. Suo padre se ne andò quando era molto giovane e nella sua prima infanzia le fu diagnosticato l'ADHD. Più avanti sua madre incontra e sposa un uomo di nome Dougie a cui dava talmente tante attenzioni, da trascurare la figlia. A scuola e a casa, Juanita era una persona sola e socialmente problematica, che non aveva mai avuto veri amici, e una volta le fu detto che era "difficile da amare".

Tuttavia, a un certo punto, una vicina o un'insegnante di nome Mrs. Travis decide che era il caso di aiutare questa giovane sfortunata. Al liceo, Juanita ha incontrato un'amica che le ha insegnato a tingere i capelli e questo ha aiutato ad accrescere la sua autostima. Nonostante ciò non erano ancora finiti i tempi bui tanto che all'età di soli 14 anni, è stata chiusa nell'armadio dal suo patrigno. Mentre cercava scappare, si beccò una scheggia che le causò una grave infezione alla mano e un comportamento disumano da parte del patrigno che le vietava anche di mangiare.

Ad un certo punto dell'apocalisse, Juanita si stabilisce in una città abbandonata nella zona dell'Atlantico centrale, per lo più ripulita dai non morti. Qui si diverte a mettere gli zombi in strane posizioni che somigliano alla vita di tutti i giorni con abiti esagerati. L'ultima volta che ha incontrato un altro sopravvissuto è stato più di un anno prima di incontrare Eugene, Ezekiel e Yumiko.

L'attesissima stagione finale di The Walking Dead sta per arrivare e, intanto, vi lasciamo alla cronologia completa di The Walking Dead.