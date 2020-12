Chi è il protagonista di Friends? La classifica dei personaggi in ordine di importanza

È difficile immaginare come sarebbe il panorama della cultura pop se Friends non fosse mai esistito. La sitcom su sei amici di New York City è diventata un punto fermo della cultura pop poiché è impossibile non conoscere almeno una persona che ne è ossessionata anche adesso.

Le 10 stagioni dello show sono indubbiamente di varia qualità che va dall'eccellente al mediocre, ma i sei protagonisti sono riusciti a farsi amare costantemente dal pubblico anche grazie alla loro diversificazione. Vediamo, quindi, un elenco dal meno simpatico al più caratteristico:

Ross Geller: nonostante la storia d'amore tra Ross e Rachel, non è così facile amare Ross Geller (David Schwimmer). Il personaggio ha la tendenza a lamentarsi molto e sembra sempre che qualcuno ce l'abbia con lui. La sua espressione predefinita è triste e sicuramente dentro ha qualcosa che ribolle ma non sa come mostrarlo. Ross a volte è divertente, dato che è un nerd bizzarro, ma ci vuole un po' per abituarsi preferendo invece il carattere di qualcuno degli altri compari di avventure.

Rachel Green: Jennifer Aniston ha avuto molti ruoli cinematografici, ma è sicuramente vero che il suo personaggio più noto è Rachel Green in Friends. Rachel è un caso interessante: da un lato, è dolce e affascina tutti quelli che incontra, dall'altro ha così tante cose da imparare che confonde lo spettatore. È una ragazza un po' fuori di testa che a volte sembra disperata e questo non è un buon aspetto per nessuno. Si lamenta anche di Ross e il modo in cui si comportano i due quando sono presumibilmente "in pausa" è difficile da dimenticare, poiché sembra che avrebbero potuto fare un lavoro migliore comunicando la situazione e mostrando un po' di maturità.

Monica Geller: Monica Geller (Courteney Cox) è leggermente più simpatica, poiché la sua personalità pulita e strana spiega gran parte dell'umorismo che circonda il suo personaggio. Monica ha molte nevrosi, ovviamente, e probabilmente dovrebbe imparare a rilassarsi, ma è per questo che i fan della serie la amano così tanto. Reagisce alle situazioni nel suo modo unico. Tuttavia, si occupa anche di molte situazioni adulte, come quando lei e Richard (Tom Selleck) si chiedono se la loro differenza di età sia troppo grande e se devono rompere perché lei vuole dei figli. Monica dà sui nervi, tuttavia, poiché è brava a controllare le altre persone e non pensa sempre a ciò che gli altri vogliono o di cui hanno bisogno.

Phoebe Buffay: il personaggio di Lisa Kudrow's Friends, Phoebe Buffay, è qualcosa di speciale. Sulla carta, Phoebe potrebbe sembrare troppo strana, ma nello show è accattivante. Sebbene Phoebe sia incoerente nelle sue amicizie, la sua determinazione a rimanere ottimista di fronte alle avversità è stimolante. Non si rende conto di essere una cantante orribile o che a volte dice cose strane che le persone non capiscono. È difficile pensare a un personaggio televisivo che sia impavido e libero di essere totalmente se stesso come lo è Phoebe.

Joey Tribbiani: nessuno dei sei amici di Friends è perfetto, men che meno Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), che è in parti uguali simpatico e svitato. Le sue citazioni sono amate e la sua dinamica con Chandler è perfetta. Sia che parli del suo amore per il cibo, che ci provi con tutte le donne che incontra, o che viva con Chandler e che sia uno sciattone immaturo, Joey è impossibile da non amare. È un personaggio popolare perché è un tipo di persona che "segue il flusso", in netto contrasto con qualcuno come Monica. Joey è una parte davvero importante del gruppo di amici e sebbene non sia la persona più intelligente in circolazione, cerca di essere una brava persona.

Chandler Bing: i fan discutono da tempo su chi sia il miglior amico di Chandler, ma indipendentemente dalla risposta, è giusto dire che Chandler Bing (Matthew Perry) è il personaggio migliore e più amato di Friends. Sebbene sia un po' perso all'inizio dello spettacolo, questo lo rende affascinante e lo umanizza. Potrebbe essere immaturo e potrebbe avere problemi a impegnarsi con le donne, ma quando si innamora di Monica, impara a superare le difficoltà. Ha sempre qualcosa di divertente da dire e mentre tutti i personaggi di Friends sarebbero difficili da sostituire, Chandler parla proprio al cuore e all'anima della sitcom. Commette errori ma mantiene il suo senso dell'umorismo, ed è per questo che è così piacevole da guardare. Ha pure un lato molto triste che forse nessuno ha mai notato.

Sapevate che Friends ha anche un finale molto particolare che vede proprio Chandler Bing in una veste inusuale?