Chi è la protagonista di Star Wars: The Acolyte? Ecco cosa sappiamo

Star Wars: The Acolyte promette di voler rappresentare qualcosa di nuovo per il franchise: la serie prossima a sbarcare su Disney+ ci proietterà in un periodo storico che mai grande e piccolo schermo ci avevano permesso da esplorare, il tutto tramite gli occhi di una protagonista al momento piuttosto enigmatica.

Come mostratoci dal trailer di Star Wars: The Acolyte, il nuovo show sarà incentrato sulle vicende di Mae, interpretata da Amandla Stenberg: si tratta di un personaggio sul quale sappiamo al momento davvero poco, per non dire nulla, al netto di ciò che viene riportato dai canali ufficiali.

"Mae viene coinvolta in un sinistro mistero che la porrà inaspettatamente al centro di un conflitto" è tutto ciò che ci concede il Databank di Star Wars: a giudicare dal trailer, comunque, sembra chiaro che la nostra farà il suo esordio probabilmente come antagonista, forse addirittura come cacciatrice di jedi, per poi evolversi in modi che al momento non possiamo immaginare.

Mae, comunque, dovrebbe essere un'ex-padawan che nel corso della serie ritrova il suo vecchio maestro: è probabile che il personaggio di Stenberg si trovi in questo contesto ad interrogarsi sul suo rapporto con la Forza, finendo per dover decidere da quale lato stare. Per saperne di più, comunque, l'appuntamento è per il prossimo 5 giugno.

Su Hazzard - Serie Completa (1-7) (Box 52 Dv) è uno dei più venduti di oggi.