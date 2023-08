Chi sono i protagonisti di Mare Fuori? Conosciamo gli attori principali

Una delle cose che ha fatto Mare Fuori è aver lanciato carriere di giovani attori che si sono ritrovati star di un prodotto che ha conquistato una grandissima fetta di pubblico. Ma chi sono i giovani attori principali della serie?

Partiamo con Massimiliano Caiazzo che interpreta Carmine Di Salvo. Classe 1996, nato a Napoli, studia recitazione da quando ha 18 anni e ha debuttato nel 2016 in tv con Furore di Alessio Inturri. Ha vinto il premio KGR Kinéo Giovani Rivelazioni alla 77ª Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Poi abbiamo Nicolas Maupas che interpreta Filippo Ferrari, nato a Milano nel 1998, dove ha studiato recitazione e doppiaggio. Il primo grande ruolo per lui è proprio quello di Mare Fuori.

Valentina Romani interpreta invece Naditza. Nata a Roma nel 1996, ha studiato teatro ed è in tv dal 2014 in alcune fiction Rai. Per il cinema ha recitato anche nell'ultimo film di Nanni Moretti, Il sol dell'avvenire.

Giacomo Giorgio dà il volto a Ciro Ricci, nato anche lui a Napoli nel 1998. Studia recitazione fin da giovanissimo, tra Napoli Milano e Roma. Ha recitato in The Happy Prince per la regia di Rupert Everett e ha all'attivo diverse fiction televisive.

Personaggio che ha conquistato tutti è quello di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito. Giovanissima anche lei, recita da poco e ha studiato dizione a Napoli per un personaggio che in Mare Fuori sta prendendo sempre più piede.

C'è poi Artem Tkachuk che interpreta Pino Pagano. Nato in Ucraina nel 2000, è pero cresciuto ad Afragola e ha recitato nel film La paranza dei bambini dal romanzo di Roberto Saviano.

