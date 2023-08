Chi sono i protagonisti di The Walking Dead: Destinies? La nostra guida

Dopo esservi goduti il primo trailer ufficiale di The Walking Dead: Destinies, non vi resta che scoprire quali personaggi popoleranno questo nuovo tipo di avventura e ulteriore capitolo di un franchise che sembra non conoscere periodi di stanca, continuando a espandere la storia in molti modi e linguaggi diversi, dalla tv direttamente alla console.

Vestirete i panni di Rick Grimes o lo ucciderete a sangue freddo? Il malvagio Governatore diventerà un alleato? Glenn vivrà per vedere un finale più felice? E cosa succede se la Ricktatorship diventa invece la Shanetatorship? In The Walking Dead: Destinies, i destini di 11 sopravvissuti preferiti dai fan saranno nelle vostre mani. Il videogioco d'azione e avventura in terza persona permetteranno ai giocatori di rivivere i momenti cruciali delle stagioni 1-4 della serie televisiva AMC, con i giocatori che prenderanno il controllo della storia in luoghi iconici come Atlanta, la fattoria Greene, la prigione e Woodbury.

I personaggi giocabili includono la famiglia Grimes - Rick, sua moglie Lori e il loro figlio Carl - e il partner di polizia di Rick, Shane Walsh. Nell'accampamento di Atlanta ci sono Merle e Daryl Dixon, Carol, T-Dog e Glenn; nella prigione, la guerriera Michonne, armata di katana, e il leader della comunità di Woodbury, Philip Blake, alias il Governatore. Ogni personaggio ha un'arma a distanza e una da mischia: Il revolver di Rick, la balestra di Daryl, il coltello di Carol e il fucile a pompa di Shane sono tutti a disposizione per uccidere i walkers (e gli umani).

Rick Grimes. Iniziate il gioco nei panni di Rick e guidate il gruppo attraverso i primi capitoli dell'iconico viaggio dei sopravvissuti di The Walking Dead. Farete le stesse scelte di Rick o creerete il vostro percorso? Arma a distanza: revolver; arma da mischia: mazza. Ricordiamo che rivedremo il Rick Grimes di Andrew Lincoln nel nuovo spin-off The Ones Who Live.

Shane Walsh. Shane farà di tutto per tenere il gruppo al sicuro... che gli piaccia o no. Se Shane fosse stato al comando, sarebbero sopravvissuti altri membri del gruppo originale? Arma a distanza: fucile a pompa. Arma da mischia: mazzafrusto.

Michonne. Le abilità di Michonne nel corpo a corpo e la sua capacità nelle frasi sboccate la rendono una parte insostituibile della dinamica del gruppo. Il passato di Michonne è la chiave per cambiare il corso della storia? Arma a distanza: pistola. Arma da mischia: Katana.

Daryl Dixon. Le abilità di Daryl nel seguire le tracce e nel cacciare non hanno eguali tra i sopravvissuti di Atlanta. La vita di Daryl sarebbe diversa se Merle fosse riuscito a scendere da quel tetto tutto intero? Arma a distanza: balestra. Arma da mischia: coltello.

Merle Dixon. Le idee antiquate e la personalità abrasiva di Merle possono causare attriti all'interno del gruppo, per non dire altro. Esiste un modo intelligente per gestire il caos che crea o il gruppo sta meglio senza di lui? Arma a distanza: pistola. Arma da mischia: Machete.

Carol Peletier. Il pragmatismo e l'intraprendenza di Carol sono fondamentali per la sopravvivenza del gruppo. Quando sarà il momento, vi fiderete delle sue scelte o farete di testa vostra. Arma a distanza: Pistola. Arma da mischia: Coltello.

Carl Grimes. Carl è coraggioso, intraprendente e determinato. È in procinto di diventare un tiratore esperto, dotato di un occhio acuto che gli permette di colpire bersagli lontani con precisione millimetrica. Arma a distanza: Revolver. Arma da mischia: mazza.

Lori Grimes. Lori è intrappolata tra l'incudine e il martello: l'uomo che ama e il suo ex migliore amico. Riuscirete a cambiare la storia in modo che possa vedere i suoi figli crescere? Arma a distanza: pistola a canna liscia. Arma da mischia: Piede di porco.

Glenn Rhee. Glenn è determinato a dimostrare al gruppo che tipo di uomo può essere, ed è piuttosto bravo a sgattaiolare tra gli escursionisti quando ce ne sono troppi da combattere. La sua storia d'amore con Maggie finirà bene questa volta? Arma a distanza: Pistola. Arma da mischia: Piede di porco.

Theodore "T-Dog" Douglas. T-Dog è un uomo pratico e tranquillo che vuole mantenere unita la sua gente. Darete ascolto ai suoi avvertimenti o le vostre scelte lo porteranno a diventare una persona completamente diversa? Arma a distanza: Pistola. Arma da mischia: mazza ferrata.

Il Governatore. Il Governatore farà di tutto per mantenere il controllo e marciare verso la sua singolare visione del futuro. È sicuramente un nemico potente... ma potrebbe diventare un alleato ancora più potente? Arma a distanza: Fucile d'assalto. Arma da mischia: Katana.