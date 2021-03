Chi è il re Gargoyle in Riverdale? Cosa sapere sul personaggio

La popolarità di Riverdale è sconfinata in Italia: dopo il suo arrivo con la quarta stagione su Netflix, lo show ideato da Roberto Aguirre-Sacasa è rimasto in cima alla classifica dei prodotti più visti sulla piattaforma, e tutt'ora adesso è una posizione molto alta. Il tutto, mentre la stagione 5 su Premium Infinity continua a essere un successo.

Abbiamo già visto insieme tutte le anticipazioni del decimo episodio della quinta stagione di Riverdale, ma oggi è il momento di tornare indietro di un paio di stagioni, per rispondere a una delle domande che in molti si sono fatti, nel corso del terzo ciclo di episodi della serie The CW, ovvero: chi è il Re Gargoyle? Vi avvisiamo che faremo spoiler sulla terza stagione di Riverdale, quindi se non siete ancora arrivati a questo punto, vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura, e a tornare solo in un secondo momento.

La ricerca del Re Gargoyle

Durante la terza stagione di Riverdale, siamo stati affascinati dal misterioso gioco di G&G (una versione Riverdal-iana di Dungeons & Dragons), il quale sembrava richiamare la misteriosa figura del Re Gargoyle, apparentemente colpevole della serie di alcune morti inspiegabili (tanto per cambiare) nella cittadina. Jughead Jones (Cole Sprouse) e Betty Cooper (Lili Reinhart), hanno indagato per molto tempo senza successo, fin quando…

Identità rivelata

Per un attimo, si pensa che la figura del Re possa essere quella del defunto gemello di Cheryl Blossom (Madelaine Petsch), Jason, ma nel ventiduesimo episodio della terza stagione, dal titolo Capitolo cinquantasette: "Sopravvivere alla notte", finalmente abbiamo la nostra risposta: dietro la figura spaventosa si cela il volto nientemeno che di Chic (Hart Denton), il quale non era stato ucciso da Hal Cooper "Black Hood" (Lochlyn Munro), ma che insieme proprio al Cappuccio Nero ha continuato a spaventare la maledetta cittadina.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della quarta stagione di Riverdale, la palla passa a voi: vi ricordavate dell'identità del Re Gargoyle di Riverdale? Avevate immaginato, ai tempi, chi sarebbe potuto essere? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!