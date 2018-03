Chi è realmente l'Agente Gary introdotto nella terza stagione di Legends of Tomorrow?

Lo scorso episodio disarà anche stato incentrato sul capitano(Caity Lotz) e sul tremendo antagonista della stagione in corso, ma ha saputo dedicate dello spazio anche al personaggio di, il simpatico agente dell’

Nella puntata, infatti, Gary (Adam Tsekhman) ha aiutato -a modo suo- Ava Sharpe (Jes Macallan) e John Constantine (Matt Ryan) nella non facile impresa di risolvere la possessione demoniaca di Sara. Il modo in cui il personaggio ha compreso quello che stava accadendo, tuttavia, ha spinto i fan a domandarsi se il personaggio sia soltanto un Agente dell’Ufficio del Tempo o qualcosa di più.



Una nuova teoria suggerisce invero che Gary potrebbe essere il Dottor Fate dell’Arrowverse.



Gary si è reso conto che la situazione in cui versavano le Leggende era molto simile a una campagna di Dungeons & Dragons cui aveva partecipato di recente, e al termine della puntata ne ha un’organizzata un’altra, che ha visto non solo la partecipazione dei suoi amici, ma anche quella dello stesso Constantine. Nei fumetti DC Comics, il Dottor Fate è un potente mago, nonché maestro delle arti mistiche, e proprio Gary ha rivelato che il suo personaggio - nel gioco - sia uno stregone di nono livello.



Sempre nei fumetti, il percorso di Dottor Fate e quello di John Constantine si sono incontrati più volte. Nei New 52, ad esempio, Constantine ha incontrato il Dottor Fate di Terra-2, e ha addirittura ucciso il suo nemico, Wotan, divenendo un alleato dello stregone.

E soi, sareste soddisfatti se il simpatico Gary diventasse davvero il potente Dottor Fate dell'Arrowverse?

Legends of Tomorrow torna ogni lunedì su The CW.