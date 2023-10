Chi ricorda la comparsa di Dave Bautista in Smallville? Torniamo indietro nel tempo

Nel corso delle dieci stagioni di Smallville, sono diverse le comparse che in seguito sarebbero diventate delle star del grande e del piccolo schermo, basti pensare a Amy Adams o Lizzy Caplan. Tra queste c'è stato anche un episodio in cui è comparso Dave Bautista, all'epoca ancora wrestler che sarebbe poi esploso grazie a Guardiani della Galassia.

Apparso solo in un episodio della sesta stagione di Smallville, Bautista è stato uno dei più spietati antagonisti apparsi nello show. Negli ultimi anni si è parlato spesso di un revival di Smallville, ma al momento non esiste alcun fondamento a queste voci.

Stranamente, Bautista non fu l'unica star della WWE ad apparire in Smallville in quella stagione. Qualche episodio dopo, in "Combat", Clark si scontra con un combattente alieno di nome Titan (molto vagamente basato sull'omonimo personaggio della DC Comics), interpretato nientemeno che da Glenn Jacobs, alias Kane.

Secondo quanto dichiarato da Bautista in un'intervista a Wired, è semplicemente piombato nel mondo della recitazione senza alcun desiderio di cambiare carriera. "L'ingaggio in Smallville è stata un'altra di quelle cose che ho ottenuto grazie alla WWE. A quel punto non avevo assolutamente alcuna aspirazione a proseguire nel mondo della recitazione", ha spiegato.

Eppure, eccolo nell'episodio della sesta stagione "Static", dove interpreta un criminale alieno evaso dalla Zona Fantasma che, dopo che Clark ha combinato un pasticcio (come spesso gli capitava), si ritrova sulla Terra. Questo Zoner torna presto alle sue abitudini criminali e inizia a uccidere gente a Seattle, finché Clark non arriva a fermarlo.

Quando Clark arriva, Aldar ha già ucciso un po' di persone, usando la sua tipica mossa "Backbreaker" per strappare la spina dorsale dei suoi nemici. Si tratta di un'azione piuttosto macabra e di un primo ruolo perfetto per Bautista. Purtroppo, Clark non riesce quasi mai a combattere contro Aldar. Dopo essere stato gettato su una gru, Clark torna per finire il suo nuovo nemico, ma non lo trova più. Anche se l'Uomo d'Acciaio rintraccia Aldar più tardi, la sera stessa, prima che possa mettergli le mani addosso, lo Zoner gli strappa quasi la spina dorsale.

Fortunatamente, Clark viene salvato da una figura oscura che uccide Aldar, e dopo vola via nella notte. Questa figura si rivela poi essere il personaggio della DC Comics più amato dai fan (e futuro membro della Justice League) Martian Manhunter (Phil Morris), che in Smallville era un alleato del padre biologico di Clark, Jor-El (che era interpretato dal compianto Julian Sands), e che in origine aveva contribuito a intrappolare Aldar nella Zona Fantasma.

Dave Bautista non apparirà più in Smallville e la sua prima apparizione televisiva (al di fuori della WWE) si conclude con la sua morte.