Chi rimane vivo in The 100? Riassunto del finale

Ma voi ve lo ricordate come è finito The 100? Sette stagioni che hanno accompagnato il pubblico per la serie di The CW, conclusasi a settembre 2020. Ora vi raccontiamo il finale e soprattutto vi ricordiamo chi era riuscito a sopravvivere fino alla fine della serie di fantascienza.

Intanto partiamo con Bill Cadogan che voleva realizzare la trascendenza per l'umanità, questo però tramite una guerra che poteva porre fine all'intero genere umano. Clarke allora lo uccide anche per vendicare sua figlia Madi.

Cadogan però prima di morire era stato informato da un giudice celeste che non si trattava di una guerra, ma di una sorta di prova. Prova fallita a causa dell’omicidio commesso da Clarke quindi l'umanità non può trascendere. Murphy intanto non riesce a salvare Emori e decide di far vivere la ragazza dentro di sé anche se questa cosa li condannerà entrambi.

I sopravvissuti alla bomba nel bunker vanno verso Arboretum per L'ultima guerra, scoprendo che hanno ancora una possibilità. Raven vuole raggiungere la stazione spaziale di Ark per convincere il giudice celeste a risparmiare l’umanità, dicendo a tutti di fermare la guerra. Solo che non possono sentirla allora Levitt prova a fermare il conflitto raccontando la verità di Cadogan.

Sheiheda però sparando colpisce Levitt viene colpito, e anche Echo muore sul campo. Ora tocca a Octavia dire a Indra di fermarsi, ma prima Indra spara a Sheiheda. Poi riesce a convincere Wonkru e Discepoli a deporre le armi, così che tutti possano finalmente trascendere.

Levitt però rivela che la morte è la fine per tutti, perciò soltanto i vivi possono trascendere, anche se non sono vivi fisicamente. Trascende subito Echo e poi Levitt e Jordan. Seguiti da Indra, Wonkry e i criminali di Eligius IV assieme a Raven, Jackson e Nate. Poi ancora John ed Emori. Madi si rifiuta dato che Clarke non può più trascendere, ma poi si convince anche lei.

Clarke rimane in compagnia del cane Picasso. Scelgono allora di cercare altri umani che non hanno voluto trascendere. Arrivati però in una spiaggia appare un nuovo giudice. Il giudice rivela che Clarke non può trascendere perché ha ucciso qualcuno durante il test. Ma dice che trascendere è una scelta e si può anche decidere di tornare indietro, anche se fino a quel momento nessuno lo aveva mai fatto.

Clarke vede allora tutti i suoi amici tornare indietro che hanno deciso di rimanere con lei fino alla fine e così termina The 100.

E voi lo ricordavate il finale? Sapete perché non hanno fatto la stagione 8 di The 100? Diteci tutto nei commenti