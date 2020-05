Chi è Ross McCall, il fidanzato di Alessandra Mastronardi protagonista de 'L'Allieva 2'

Divenuta al famosa al grande pubblico per "I Cesaroni", Alessandra Mastronardi è uno dei volti più amati della TV italiana. Ieri sera è andata in onda la replica di "L'Allieva 2", la fiction in cui l'attrice interpreta Alice Allevi. Proprio il passaggio televisivo ha fatto aumentare la curiosità dei fan sulla sua situazione sentimentale.

Già da qualche anno infatti la Mastronardi è legata sentimentalmente a Ross McCall, un attore scozzese popolare per il suo ruolo in T-5 Joseph Liegbott. Classe 1976, McCall è anche stato uno dei protagonisti della serie White Collar, dove ha interpretato Matthew Keller.

Per chi non lo sapesse, McCall ha anche recitato nel videoclip di "The Miracle" dei Queen. La sua carriera nel mondo della recitazione inizia proprio quando ha 13 anni, salvo poi diventare famoso soprattutto nel Regno Unito.

McCall è anche stato legato sentimentalmente alla collega Jennifer Love Hewitt, con cui ha recitato in "Ghost Whisperer". In passato si parlava anche di un imminente matrimonio tra i due, ma alla fine hanno deciso di troncare la relazione.

Successivamente l'attore ha conosciuto Alessandra Mastronardi sul set di "Us" a Roma. Grande tifoso dei Celtic, non ha mai nascosto di essere un convinto cattolico legato alla Chiesa di Roma. Adora i cani.

La RAI ha svelato di avere grandi piani per L'Allieva, che ha riscosso un grande successo.