Chi è Rym Saidi, la Madre Natura di Ciao Darwin del 6 Giugno 2020

Come ogni sabato sera, torna Ciao Darwin. Continuano infatti le repliche del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ci tiene compagnia anche stasera come fatto nei weekend di quarantena. Tra i momenti più attesi c'è la discesa di Madre Natura, vediamo chi è quella di stasera.

Si chiama Rym Saidi ed è una supermodella nata il 21 Giugno 1986 a Tunisi. La sua carriera inizia nel 2003, quando porta a casa l'Elite Model Look Tunisia, salvo poi trionfare qualche anno dopo al reality Mission Fashion. E' nel 2007 però che raggiunge la popolarità mondiale, quando inizia ad essere uno dei volti più contesi dai principali stilisti, ed infatti coloro che seguono il settore sicuramente 'avranno notata in varie sfilate in Europa, Stati Uniti ed in Italia, ovviamente a Milano.

Nel nostro paese ha preso parte anche alla campagna pubblicitaria di Wind Tre, al fianco del comico Giorgio Panariello, ma ha folgorato tutti nella puntata di Ciao Darwin 7, che viene riproposta stasera.

Sposata con William Breidy, ha dato alla luce due figlie: Bella Maria nel 2018 ed Aya Sophia ad inizio 2020.

E' anche presente all'ottavo posto nella classifica delle donne più belle del mondo stilata dal magazine World Actually.

Nella puntata di stasera si sfideranno i Belli (capitanati da Amaurys Perez) e Brutti (guidati da Franco Pistoni).

Il suo profilo ufficiale Instagram è seguito da oltre 1 milione di followers.