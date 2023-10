Chi sarà Sacha Baron Cohen in Ironheart? Arriva la conferma di Marvel

Sacha Baron Cohen si è unito al cast di Ironheart qualche tempo dopo l'annuncio del progetto dei Marvel Studios ma fino ad ora non c'era stata alcuna indicazione né conferma sul suo ruolo. Le voci e soprattutto le speranze dei fan erano riposte nel personaggio del villain Mephisto, ma adesso Marvel ha confermato il "nome" del suo personaggio.

In un nuovo deposito di copyright da parte dei Marvel Studios, è stato rivelato che Cohen interpreterà tale "Mystery Man". Questo nome, ovviamente, è quasi certo che si tratti di un nickname, dato che precedenti notizie indicavano la star di Borat come interprete del villain Mephisto.

Precedentemente era stato chiesto alla star di Ironheart Dominique Thorne di rispondere a queste voci, ma l'attrice ha sapientemente evitato di spoilerare la cosa. "Oh, la serie sta arrivando", aveva risposto Thorne nell'intervista dello scorso novembre. "Abbiamo appena terminato le riprese, in realtà, il 2 novembre e credo che i fan potranno affondare i denti in molte cose, soprattutto se hanno apprezzato quello che hanno visto di Riri Williams in un mondo completamente diverso dal suo. Penso che si divertiranno, entrando stavolta nel suo mondo".

Mephisto è diventato un fenomeno virale quando WandaVision ha debuttato, e molti avevano ipotizzato che il personaggio potesse essere il grande cattivo della serie. Jac Schaeffer, sceneggiatrice a capo di WandaVision, ha poi ammesso di non aver mai sentito parlare del personaggio mentre scriveva la serie: "Non c'è mai stata alcuna intenzione consapevole da parte mia di creare un Mephisto, perché non sapevo chi fosse questo Mephisto finché non ho iniziato a occuparmi della promozione stampa", ha dichiarato la Schaeffer in un'intervista del 2020.

"Perché abbiamo parlato così tanto del diavolo? È una vera coincidenza", ha detto Schaeffer. "Non ha mai fatto parte delle nostre conversazioni sulla storia. Eravamo molto chiari sul fatto che il grande cattivo è il dolore. E poi il cattivo esterno è Agatha. Quindi, come spettatore e come amante della serie e dei personaggi, non volevo niente di più di questo".

La data d'uscita di Ironheart non è ancora stata confermata, ma si prevede che arriverà su Disney+ verso la fine del prossimo anno o all'inizio del 2025.

Nel frattempo, potete fare la conoscenza del personaggio di Riri Williams in Black Panther: Wakanda Forever, disponibile in streaming su Disney+.