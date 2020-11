Chi si salva alla fine di Lost? Viaggio in uno dei finali più clamorosi di sempre

Lost ha cambiato per sempre il mondo delle serie tv e il suo controverso finale è ancora oggi uno dei più discussi tra gli appassionati. Non tutti i personaggi sono sopravvissuti ma data l’ambiguità del finale di serie, è impossibile dire se coloro che sono sopravvissuti hanno continuato a condurre vite normali e felici.

Pochi fortunati sono riusciti a fuggire dall'isola misteriosa, alcuni addirittura sono riusciti a tornare a casa due volte, mentre altri sono finiti in un limbo costretti ad aspettare che tutti gli altri morissero in modo che tutti insieme potessero passare nell'aldilà.



Kate Austen è riuscita a fuggire dall’isola prima via barca, poi è riuscita a tornare e infine a ripartire sull'aereo Ajira. Il fatto che sia Jack che Sawyer nutrissero dei sentimenti per lei e stessero disperatamente gareggiando per il suo cuore forse ha aiutato le sue possibilità di sopravvivenza, con Jack che alla fine si è sacrificato poco dopo aver dichiarato il suo amore. Tuttavia, Kate ha dimostrato più volte un grande spirito di sopravvivenza ed è stata capace di badare a se stessa, arrivando ad uccidere l'Uomo in Nero di cui potete leggere il nostro approfondimento.



Sawyer rinunciò nobilmente al suo posto durante il primo tentativo di fuga, ma si assicurò di essere a bordo dell'aereo Ajira nel finale della serie. Come abbiamo scoperto, era un uomo profondamente turbato prima del suo arrivo sull'isola, ed è difficile immaginare Sawyer condurre una vita felice nel mondo reale, specialmente dopo aver perso Juliet nella quinta stagione. C'è anche un'implicazione sottintesa, con Jack e Juliet entrambi defunti, Kate e Sawyer potrebbero finalmente riunirsi dopo tutto ciò che hanno passato, ma questo è lasciato interamente all'immaginazione dello spettatore.



Mentre Kate e Sawyer lasciano l'isola per l'ultima volta, riescono a trascinare Claire con loro. La ragazza era stata presa dagli Altri ed era completamente scomparsa per diverse stagioni. Tornando nella sesta stagione, Claire aveva evidentemente subito una sorta di esaurimento nervoso in seguito al suo rapimento e non si era ancora ristabilita quando aveva lasciato l'isola. Non scopriremo mai che tipo di vita avrà vissuto una volta tornata a casa.



Di tutte le storie d'amore di Lost, quella tra Desmond e Penny è stata la più coinvolgente e straziante. Indimenticabile è la telefonata di Desmond fatta la vigilia di Natale ad una Penny commossa. A differenza degli altri personaggi principali, Desmond è tornato sull'isola nella sesta stagione sotto costrizione, costretto a cooperare a causa delle sue proprietà elettromagnetiche uniche. Anche se sopravvive all'episodio finale, Desmond non riesce a salire sull'aereo Ajira, ma è fortemente implicito che Hurley e Ben abbiano intenzione di assicurarsi che sia tornato a casa da Penny e suo figlio Charlie sano e salvo.



Altri personaggi che sopravvivono e riescono a lasciare l'isola includono l'immortale Richard, il sensitivo Miles e il pilota Frank Lapidus.

Hurley, per sua stessa ammissione, non era la persona più adatta per sopravvivere a un incidente aereo su un'isola deserta e ha avuto diversi incontri con la morte nel corso delle stagioni. La sua sopravvivenza può forse essere in parte attribuita alla sua strana relazione con la fortuna sia prima che dopo l'arrivo sull'isola. I numeri misteriosi che si ripetono nella serie sono i numeri che lo hanno fatto vincere alla lotteria e sono collegati all'isola. Dopo la morte di Jack, tuttavia, Hurley dimostra il suo coraggio diventando il protettore dell'isola e risolvendo le questioni in sospeso.



Ad assisterlo rimane Ben, ex leader degli Altri. Ben ha commesso alcuni atti riprovevoli durante il suo soggiorno sull'isola e essere partner di Hurley ha fornito al personaggio un percorso verso la redenzione.



Nell'epilogo "The New Man In Charge", Hurley e Ben visitano Walt e lo reclutano come parte della loro squadra di protezione dell'isola. Walt è stato uno dei primi personaggi a fuggire dall'isola ma, a causa del suo profondo legame con il luogo, non è riuscito a vivere normalmente nel mondo esterno.



Walt, Aaron, Penny, il bambino di Jin e Sun ed Eloise Hawking sono altri personaggi dello spettacolo che sono ancora vivi alla fine e anche Vincent, il cane che vediamo assistere Jack quando sta morendo nel finale di stagione.