Chi è Salvatore Conte nella realtà? Le ispirazioni dietro il personaggio di Gomorra

Salvatore Conte è uno dei protagonisti della serie televisiva Gomorra, interpretato da Marco Palvetti e comparso nelle prime due stagioni. Astuto, spietato, cinico e crudele, quasi stoico, Salvatore Conte è molto religioso, ha un concetto di famiglia e ama molto l'anziana madre.

Salvatore Conte prende spunto da Raffaele Amato, ex del clan di Secondigliano e poi nemico giurato in quella che venne nominata come la ‘Prima faida di Scampia’. Quest'ultima fu una delle guerre di Camorra più aggressive e sanguinose in assoluto con un conteggio finale di più di 70 morti tra i quali anche vittime innocenti come la nota Gelsomina Verde.

Il pentito Maurizio Prestieri, uno dei fedelissimi di Paolo Di Lauro nonché boss di via Cupa dell'Arco, ha raccontato di essere molto vicino a Raffaele Amato e di avergli dato l'appellativo di "a vecchiarella". Il vero problema erano i rapporti con il figlio Cosimo che nel 2004 si ritrova al potere durante la latitanza del padre. Proprio per questo motivo Amato decise di abbandonare Secondigliano e l’Italia volando in Spagna per proseguire lì i suoi traffici di droga.

Lì poteva essere al sicuro anche perché nessuno lo conosceva, non era ricercato e non aveva problemi economici. Quando, però, il clan Di Lauro decise di attaccare i suoi nemici decise di ritornare in patria. Il retroscena della fuga in Spagna, raccontato da Giuseppe Misso jr, era in realtà legato proprio a Cosimo Di Lauro che aveva invitato Amato ad andare via da Napoli altrimenti lo avrebbe ammazzato.

Questo gesto stupì molto chi era sempre stato in ottimi rapporti con la famiglia Di Lauro, ma servi per mostrare quell’arroganza che si rivelò l’arma migliore a disposizione di Amato nel reclutare alleati durante la faida. Da quest'ultima, il clan degli scissionisti (o anche degli ‘spagnoli’, proprio per la presenza della base operativa nella penisola iberica) uscì come vincitore assoluto.

