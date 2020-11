Chi è Samurai nella realtà? A chi si ispira il personaggio di Suburra

La popolare serie italiana targata Netflix Suburra si è conclusa con la stagione 3, che ha quindi portato a termine le vicende di Aureliano Adami e degli altri personaggi dello show. Insieme alla conclusione dello show, abbiamo intervistato le attrici in Suburra di Nadia e Angelica, permettendoci di dare uno sguardo approfondito ai loro personaggi.

Con la fine della serie, possiamo ora quindi concentrarci sulla storia di alcuni dei personaggi principali che abbiamo visto all'interno dello show, e quali siano le loro ispirazioni reali. Partiamo quindi oggi con il personaggio di Samurai, interpretato da Francesco Acquaroli per la serie. Chi è stato davvero Samurai?

La figura del personaggio è stata liberamente ispirata a uno degli attori principali di quella che alla storia è passata come l'inchiesta Mafia Capitale, ovvero Massimo Carminati. Nato a Milano, il 31 maggio del 1958, Carminati si trasferisce a Roma con la famiglia durante gli anni Sessanta. Dopo aver frequentato diversi ambienti di estrema destra, l'uomo successivamente si legò alla famosa Banda della Magliana e alla criminalità organizzata che operava nell'ambiente di Roma. Dopo una serie di processi e condanne, Carminati è stato rilasciato il 16 giugno 2020 dal carcere di Oristano, per scadenza dei termini di custodia cautelare.

C'è da dire che, sebbene sia piuttosto evidente l'ispirazione del personaggio di Samurai, diverse distinzioni esistono tra i due, prima tra tutte il ruolo che il personaggio interpretato da Acquaroli sembra avere a Roma, ossia di re indiscusso della capitale. Nonostante questo, le somiglianze esistono: come, ad esempio, la gestione degli affari e degli incontri alla pompa di benzina, o addirittura il riferimento al Mondo di Mezzo, altro nome con cui è conosciuta l'operazione di Mafia Capitale.

Lo stesso Carminati, nel corso del processo di Mafia Capitale, aveva commentato la sua ispirazione del personaggio di Samurai di Suburra (oltre a quello di Nero in Romanzo Criminale), definendo "ridicola" la percezione dell'uomo che si ha in entrambi i franchise, e che veniva preso in giro per questo, chiamando l'operazione fatta con i due personaggi del mero "info intrattenimento".

E mentre vi rimandiamo alla nostra recensione di Suburra 3, la palla passa a voi: conoscevate la storia dell'uomo che ha ispirato il personaggio di Samurai in Suburra? Notate delle somiglianze? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!