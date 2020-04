Chi è Sara Vulinovic, la Madre Natura della puntata di Ciao Darwin del 18 Aprile

Continuano le repliche di Ciao Darwin. Già da qualche settimana, la prima serata di Canale 5 si è trasformata in un appuntamento fisso per i fan del programma di Paolo Bonolis. Per questa sera, Mediaset ha scelto la puntata andata in onda il 12 Aprile 2019.

Come sempre, tra i momenti più attesi c'è la discesa di Madre Natura dalle scale. Dopo Vanja Josic della scorsa settimana, questa volta tocca a Sara Vulinovic.

Madre Natura puntata di Ciao Darwin del 18 Aprile 2020

Ancora una volta il programma pesca nell'est Europa, e dopo la Serbia ci porta in Croazia. Sara Vulinovic è una modella che sul proprio account ufficiale Instagram vanta oltre 34,7 mila followers, con 191 post in cui spesso compare anche il suo fidanzato, Tomas, di cui è innamorata.

Alta 176 centimetri, la modella ha un fisico da far girare la testa. Tra le sue più grandi passioni ci sono i viaggi, e non ha mai nascosto il suo amore per il nostro paese. Scorrendo le fotografie pubblicate, infatti, sono tantissimi gli scatti che la vedono in posa in Italia, a Firenze, Milano e Roma.

La puntata può essere seguita anche in streaming direttamente sulla piattaforma proprietaria di Mediaset, Mediaset Play, come accade quotidianamente con tutti i programmi del Biscione.