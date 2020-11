Chi ha scritto Suburra? Tutto ciò che dovete sapere sul romanzo e sulla serie TV

Dopo essersi conclusa con il proprio terzo ciclo di episodi, è il momento di tirare le somme: Suburra 3 ci ha lasciato con diverse morti scioccanti, e con un senso di vuoto incolmabile, per non poter più rivedere le vicende di Spadino o di Aureliano. Mettere la parola fine è sempre complicato, soprattutto quando si tratta di un prodotto amato.

È per questo motivo che abbiamo deciso di non lasciarvi soli, e continuiamo a dedicare una serie di approfondimenti e FAQ legate alla serie, come per esempio a quali fatti di cronaca si sia ispirata Suburra, o anche focus sull'ispirazione del personaggio di Samurai in Suburra. Oggi, invece, torniamo sullo show tutto italiano targato Netflix per parlare di un'altra "origine" della serie, ossia quella narrativa.

Non tutti sanno, infatti, che la serie televisiva con Alessandro Borghi non è stato il primo adattamento delle vicende che hanno visto protagonista la Mafia romana degli ultimi decenni: infatti, tutto deriva da un romanzo, chiamato proprio Suburra, e scritto dagli autori Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini.

Pur non trattandosi di un vero e proprio sequel, il romanzo di Suburra riprende in un certo senso, e si potrebbe quasi dire trattarsi di un seguito "spirituale", di uno dei best-seller "all'italiana" più conosciuti degli ultimi anni: ovvero Romanzo Criminale, di cui non condivide solamente l'autore (Romanzo Criminale è scritto da De Cataldo), ma anche riferimenti incrociati e piccoli dettagli di trama.

Ma cos'hanno in comune il romanzo di Suburra e la serie televisiva omonima? Molti personaggi, innanzitutto. Diversi protagonisti le cui gesta abbiamo scoperto nello show TV si possono ritrovare anche tra le pagine del libro, anche se non sono presenti tutti, e soprattutto, molte delle storie della serie sono diverse da quelle del romanzo. Quello che però accomuna sicuramente i due media è l'intento di raccontare la realtà di quello che avviene nella capitale, ma che spesso non è riportato, di portare alla luce una realtà di quello che, successivamente, è stato definito come il "Mondo di Mezzo", e se quello che gli amanti della serie cercano è proprio l'aspetto della criminalità insita negli ambienti più insospettabili e gli intrighi che ne derivano, non resteranno delusi dal romanzo, che consigliamo vivamente.

Mentre vi lasciamo la nostra recensione di Suburra 3, la palla passa a voi: conoscevate il romanzo di Suburra? Vi è piaciuto?