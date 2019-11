Ecco chi sarebbe una grande She-Hulk secondo Mark Ruffalo

La nuova serie Disney+ incentrata su She-Hulk è ancora avvolta dalla nebbia e al momento non si sa quale attrice vestirà i panni della protagonista. Nell'attesa di scoprire il nome, online impazzano i fancasting e anche Mark Ruffalo si è unito al gioco, rivelando quella che secondo lui sarebbe l'interprete ideale.

Il Bruce Banner del Marvel Cinematic Universe ha le idee chiare, come ha raccontato a

Entertainment Tonight. La risposta di Ruffalo è Tessa Thompson: "è già Valkyrie, ma sarebbe una grande She-Hulk". Ricordiamo che i due hanno lavorato insieme per la prima volta sul set di Thor: Ragnarok e si sono riuniti nel cast di Avengers: Endgame. Cosa ne pensate della risposta di Ruffalo?



Quello di Tessa Thompson è solo uno dei nomi fatti per la parte. Noi abbiamo provato a ipotizzare le attrici più adatte al ruolo di She-Hulk, mentre tra le candidature più apprezzate online segnaliamo Emmy Rossum, che i fan hanno ritratto nelle vesti Jennifer Walters in più di un'occasione. Per ora c'è spazio anche alle auto-candidature, si pensi a Stephanie Beatriz (detective Rosa Diaz nella sit-com Brooklyn Nine-Nine) che ha dichiarato:"Morirei per quella parte".



Mentre si cerca di scoprire chi otterrà la parte, si inizia a delineare il team creativo: i Marvel Studios hanno ingaggiato la sceneggiatrice Jessica Gao, la quale è conosciuta per il suo lavoro in Rick and Morty. Secondo i programmi, She-Hulk dovrebbe debuttare nel 2022.