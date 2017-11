Chi si nasconde dietro la maschera del Prometheus-X comparso in Arrow la scorsa notte?

Durante i primi due episodi dello spettacolare crossover fra le quattro serie dell’ Arrowverse (Stephen Amell) e gli altri eroihanno dovuto affrontare un plotone di nazisti e alcuni supercriminali provenienti da un’altra Terra. Uno in particolare ha attirato l’attenzione del nostro arciere incappucciato preferito...

Attenzione possibile Spoiler

Dopo l’attacco avvenuto nella chiesa in cui si stava celebrando il matrimonio West-Allen, gli eroi dell’Arrowverse hanno infatti catturato la versione di Terra-X del criminale noto come Prometheus: il villain che lo scorso anno riuscì a distruggere letteralmente Oliver Queen e l’intero Team Arrow.



Rinchiuso in una delle speciali celle presso i Laboratori S.T.A.R., Prometheus-X si è però rivelato una persona totalmente diversa da quella che i nostri eroi si aspettavano di trovare sotto il cappuccio. Il criminale non è, infatti, quel fenomenale Adrian Chase visto in Arrow lo scorso anno, bensì un altro volto già noto, sia ai fan del serial che ai suoi personaggi principali: Tommy Merlyn (Collin O'Donnell) di Terra-X!



Turbato da questa sconcertante rivelazione, Oliver ha dunque tenuto una lunga conversazione col doppelganger dell’amico deceduto, scoprendo che entrambi, sulla distopica Terra-X, hanno vissuto delle vite molto differenti da quelle avute sulla ben più pacifica Terra-1. È stato poi rivelato che il criminale Prometheus e l’amico Dark Arrow hanno appunto invaso Terra-1 per conquistarla, e schiavizzare (se non uccidere addirittura) tutta la sua gente. Conscio di non poter compiere la propria missione, Tommy si è infine suicidato ingerendo una capsula di cianuro, scuotendo sia il "nostro" Oliver Queen che la sua controparte malvagia.

L'apparizione di O'Donnell sarà anche stata piuttosto fagace, ma di certo i fan avranno apprezzato la sua partecipazione, soprattutto dopo che questi, lo scorso anno, non aveva potuto prender parte al crossover "Invasion!".