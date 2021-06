Chi è Sophia Di Martino? Scoprite la carriera della star di Loki prima della Marvel

Per il Marvel Cinematic Universe è tempo di introdurre un po' di volti nuovi: le serie TV Disney+ offrono un'ottima opportunità in tal senso, con i nuovi show che possono rappresentare dei perfetti banchi di prova per personaggi come la Agatha Harkness vista in WandaVision o la Sylvie di Sophia Di Martino appena apparsa in Loki.

Ma chi è quest'ultima new entry del Marvel Cinematic Universe? Di Martino è un'attrice forse non eccessivamente nota al grande pubblico, ma con alle spalle una carriera fatta di tanta gavetta e ruoli di rilievo principalmente sul piccolo schermo.

Classe 1983, la nostra compare in un buon numero di produzioni televisive tra comparse e ruoli minori fino al 2008, anno in cui ottiene una parte nel cast principale della soap opera The Royal Today. Da lì in poi la troviamo come protagonista in Casualty tra il 2009 e il 2011, mentre tra il 2016 e il 2018 ottiene quello che ad oggi è uno dei ruoli più significativi della sua carriera, ovvero quello di Amy Flowers nella serie TV Flowers.

Sempre nel 2018 la vediamo anche nella serie Into the Badlands, mentre l'anno successivo la troviamo nel cast di Yesterday di Danny Boyle, al fianco di colleghi come Lily James e Himesh Patel. Vi è piaciuto il suo esordio in Loki? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del terzo episodio di Loki.