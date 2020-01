Chi sopravviverà alla première della seconda parte di The Walking Dead 10?

Il teaser di The Walking Dead ci ha mostrato qualche scena ambientata nel corso della seconda parte della stagione. Vediamo quindi chi ha maggiori possibilità di sopravvivere alla trappola tesa dai Whisperer.

Tra i personaggi il cui materiale promozionale ci mostra solo all'interno della grotta troviamo Connie, Magna e Jerry. In particolare Jerry è stato il protagonista di una scena in cui possiamo vederlo mentre sta per essere morso da uno zombie, durante l'esplorazione della caverna. Aaron invece parteciperà alla battaglia contro i Sussurratori, infatti sarà in prima fila mentre gli abitanti di Hilltop si trovano a fronteggiare la pioggia di fuoco scatenata dai loro avversari. Connie e Magna sono presenti solo nelle scene dentro la grotta, mentre cercano di esplorare i corridoi armate di una lanterna.

Insieme a lui possiamo vedere Kelly e Yumiko, impegnate a combattere con arco e frecce nella battaglia di Hilltop ed è confermata anche la presenza di Rosita e Eugene. Infine, come era prevedibile, anche Carol e Daryl sopravviveranno alla trappola di Alpha, sono presenti infatti in numerose scene del trailer ambientate dopo la fuga dalla caverna. I fan sono in attesa di vedere come finirà la lotta tra Carol e il capo dei Whisperer, il personaggio interpretato da Melissa McBride è ansioso di vendicare la morte del figlio, avvenuta per mano di Alpha.

Non resta che aspettare il prossimo 23 febbraio per scoprire se queste teorie sono vere, nel frattempo vi lasciamo con questa notizia riguardo la storia di Michonne in The Walking Dead 10.