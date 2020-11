Chi è Spadino di Suburra? Conosciamo meglio Giacomo Ferrara

Con enorme tristezza, abbiamo dovuto dire addio a Suburra con la sua terza e ultima stagione: abbiamo anche assistito al commovente video di fine riprese di Suburra 3. La storia di Aureliano e Spadino è quindi finita, ma per non lasciarvi soli abbiamo dedicato allo show Netflix italiano una serie di interessanti approfondimenti e FAQ.

Per esempio, abbiamo parlato di tutte le sconvolgenti morti di Suburra 3, o dell'ispirazione reale degli Adami nella serie TV Suburra. E mentre abbiamo scoperto, a sorpresa, che uno spin-off al femminile di Suburra, oggi invece vogliamo parlarvi dell'attore di uno dei personaggi più amati di tutto lo show: stiamo parlando di Alberto "Spadino" Anacleti, interpretato dal bravo Giacomo Ferrara. Chi è dunque? Conosciamolo meglio.

Giacomo Ferrara nasce a Villamagna, un piccolo comune nella provincia di Chieti, in Abruzzo, il 24 novembre del 1990, passando l'infanzia tra il capoluogo (dove frequenta le scuole), e il massiccio della Maiella, nel quale i genitori sono gestori di un albergo.

Per inseguire la carriera di attore, Ferrara decide quindi di trasferirsi a Roma, dove frequenta la famosa accademia "Corrado Pani". Il suo primo ruolo lo ottiene nel 2015, quando partecipa al film La prima volta di mia figlia girato dall'attore comico Riccardo Rossi, e poco dopo per la prima volta interpreta la parte di Spadino nel film Suburra di Stefano Sollima, adattamento del romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo.

Dopo aver partecipato al lungometraggio Guarda in alto, arriva per Ferrara anche il momento della consacrazione con il ruolo drammatico di Angelo, nel film Il permesso - 48 ore fuori, che gli vale anche il prestigioso Premio Biraghi ai Nastri d'Argento, riconoscimento dedicato ai giovani attori emergenti.

Oltre alla ben nota partecipazione, riprendendo i panni di Spadino, in Suburra - La serie, Ferrara ha anche preso parte a importanti show televisivi del panorama italiano come Don Matteo, o la web-serie Abdullywood. Inoltre, ha anche partecipato a diversi cortometraggi come Numero 10, per la regia di Patrizio Trecca. Infine, ha anche partecipato come doppiatore per la versione italiana del film Show Dogs - Entiamo in scena.

E mentre rimaniamo in attesa del suo prossimo importante ruolo, la palla passa quindi a voi: conoscevate bene la carriera di Giacomo Ferrara? L'avevate visto anche in altre serie o film, all'infuori di Suburra? Fatecelo sapere con un commento, come sempre, nello spazio dedicato!