Chi si spara in Dottor House? Quel suicidio clamoroso nella serie TV

Dottor House è una serie televisiva americana mandata in onda nel 2004 che divenne quasi immediatamente un cult. Nonostante dopo la terza stagione l'apprezzamento del pubblico iniziò a calare, la passione per il cinico medico non si affievolì e gli sceneggiatori introdussero diversi nuovi personaggi.

Tra questi vi era il Dr. Kutner che inaspettatamente, alla fine della quinta stagione, decide di suicidarsi sparandosi. Vediamo insieme perché Kutner decise di spararsi dato che ancora oggi è una domanda che attanaglia molti spettatori.

Il personaggio del Dr. Kurtner venne presentato già con molti misteri dato che non si è mai saputo dove sia nato e dove abbia passato i primi anni della sua vita. Si sa solo che era nato da una famiglia indù di nome Chowdhry che possedeva un piccolo negozio. Fu proprio qui che avvenne la tragedia quando il piccolo aveva solo 6 anni: un ladro irruppe nel negozio uccidendo i suoi genitori proprio davanti al piccolo Loren.

Il giovane orfano fu adottato da Richard e Julia Kutner, da cui prese il cognome. A scuola divenne un bullo e all'università si concedeva delle droghe. Al momento della sua apparizione in Dottor House (Stagione 4, Episodio 2), Kutner aveva già un dottorato e si specializzò in medicina sportiva e riabilitativa.

Durante i 37 episodi (ecco l'intero numero di episodi di Dottor House) in cui è apparso questo personaggio, si è mostrato come un medico professionista e pieno di risorse. I brutti momenti, però, non mancarono e nel ventesimo episodio della quinta stagione Lauren Kutner viene trovato morto nel suo appartamento ucciso da un colpo di pistola. House non crede al suicidio, ma la polizia lo catalogò come tale.

I motivi di tale suicidio, però, sono in realtà positivi. L'attore che interpretava il Dr. Kurtner era Cal Penn il quale nella sua vera vita ha sempre avuto due sogni: diventare un attore famoso e fare carriera in politica. Essendo il figlio di due immigrati indiani, l'attore sperava di rappresentare gli interessi della sua gente al Congresso degli Stati Uniti e per questo motivo sostenne attivamente Barack Obama durante la sua candidatura a Presidente degli Stati Uniti.

Nel 2009, Obama invitò Cal a ricoprire un incarico importante nella sua amministrazione per svolgere i compiti di assistente capo del dipartimento di pubbliche relazioni e l'attore accettò volentieri, ma in quel momento era impegnato in Dottor House. Il contratto dell'attore gli permise di lasciare rapidamente il progetto, ma era necessario in qualche modo cancellarlo dalla trama. Inizialmente era previsto il trasferimento del personaggio ad un altro ospedale, ma poi gli scrittori decisero di farlo morire senza alcuna spiegazione. Il perché del suicidio resta ancora un mistero, ma molto probabilmente gli autori volevano spiegarlo in un futuro della serie rilegando invece il suo ruolo ad un fantasma delle allucinazioni di House.

Vi lasciamo ad un'altra importante curiosità: perché Dottor House è zoppo?