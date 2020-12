Chi sposa Barney in How I Met Your Mother? Tutte le fiamme dell'iconico personaggio

Per la maggior parte di How I Met Your Mother, si potrebbe dire che Barney Stinson è il diavolo. Lo abbiamo amato tutti, ma il suo atteggiamento verso le donne è abbastanza deplorevole. Le sue capacità di donnaiolo sono ormai leggendarie ma nascondono una delusione amorosa e una ragazza che gli ha spezzato il cuore.

Shannon è stata la prima ragazza di Barney, colleghi di lavoro in un caffè, i due erano innamorati e progettavano di andare in Nicaragua insieme. Shannon non era però abbastanza innamorata, tradiva Barney con Greg e aveva detto a Barney che suo padre non l’avrebbe lasciata partire spingendolo ad andare da solo. Barney scopre poi il tradimento e il suo cuore si spezza trasformandosi lentamente nel personaggio che tutti conosciamo.



Il nostro leggendario biondino ha frequentato un numero imprecisato di donne nella sua vita e solo alcune sono riuscite a far breccia nel suo cuore spezzato. Una su tutti, come ben sappiamo è Robin Scherbatsky con cui ha avuto una relazione, tra alti e bassi. I due convoleranno a nozze nel 2013 salvo poi divorziare qualche anno dopo, nel 2016.



Prima di Robin però Nora sembrava quella giusta per Barney, dopo diversi appuntamenti e molta dolcezza i due trovano un equilibrio nonostante le bugie raccontate da lui sul volersi sistemare. La storia finisce quando Barney e Robin dormono insieme e Barney confessa il suo tradimento a Nora. Lei chiede se può dirle che non ha significato niente, ma Barney dice che non può, e i due si separano.



Quinn Garvey è stata l’altra fidanzata di Barney conosciuta al Lusty Leopard dove lei lavorava come spogliarellista. Barney inizialmente negherà di essere interessato a lei ma la coppia poi decolla e quando Barney chiede a Quinn cosa potrebbe indurla a rinunciare al suo lavoro di spogliarellista lei risponde: sposarsi.

Barney non può sopportare il lavoro di Quinn e le offre un lavoro alla GNB, lei ci pensa ma alla fine accetta e quando i due sono pronti a volare alle Hawaii, con un trucco di magia Barney fa la sua proposta di matrimonio a Quinn in aeroporto. Successivamente Quinn scoprirà che Barney e Robin erano stati insieme precedentemente e nessuna spiegazione toglierà il seme del dubbio dalla testa di Quinn. Questo, unito a diverse scartoffie ed accordi pre-matrimoniali fa capire ad entrambi che i due non si fidano l’uno dell’altra e si lasciano.



In conclusione, Barney ha sposato solo Robin ma è andato molto vicino a sposare anche Quinn. L’identità della madre della figlia di Barney, che ha avuto dopo il matrimonio con Robin, non è mai stata svelata.



Se siete curiosi leggete anche il nostro approfondimento sulle fiamme di Ted Mosby in How I Met Your Mother e come sono diventati oggi i protagonisti di How I Met Your Mother.