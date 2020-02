Chi è la star di Stranger Things vicino a Joonas Suotamo, il Chewbacca di Star Wars?

Joonas Suotamo, che è stato Chewbacca nell'ultimo film della saga di Star Wars, ha scherzato con i propri follower su Twitter pubblicando una foto in compagnia di un celebre attore della serie TV Stranger Things.

L'attore in questione è Gaten Matarazzo, l'interprete di Dustin all'interno della serie Netflix ideata dai fratelli Duffer. Suotamo ha voluto stuzzicare la curiosità dei propri fan sfruttando una delle sue caratteristiche principali: l'altezza.

Il post su twitter, infatti, è formato da due immagini. Nella prima che è stata pubblicata si vede soltanto il volto di Suotamo, accompagnato dalla didascalia 'Un ritorno al passato, quando ho incontrato una persona davvero speciale con dei capelli fantastici. Riuscite a indovinare chi sia questa persona?'.

L'altra foto, infatti, viene mostrata nella sua interezza - la trovate, come al solito, in calce all'articolo - e vede l'attore vicino a Matarazzo durante la premiere di The Rise of Skywalker, il capitolo finale della nuova trilogia di Star Wars. La didascalia dell'immagine conferma che in molti avevano indovinato il volto del personaggio misterioso, come confermato dallo stesso Suotamo 'Molti di voi sono riusciti a indovinare. Quella di ieri era una foto di Gaten e me alla premiere di The Rise of Skywalker'.

Vi ricordiamo che sono da poche iniziate le riprese di Stranger Things 4, mentre per i dubbi a proposito della conclusione della serie, recentemente è intervenuto l'attore Noah Schnapp sul finale di Stranger Things.