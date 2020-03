Ecco chi è Stormfront, la 'bomba nucleare' in The Boys 2

Diamo uno sguardo più da vicino al personaggio di Stormfront, una delle new entry che comparirà all'interno della seconda stagione di The Boys , la serie TV su Prime Video che ha destrutturato la figura del supereroe moderno.

Grazie ad alcune foto pubblicate in esclusiva per il portale Entertainment Weekly - le trovate al link alla fonte in calce all'articolo - possiamo conoscere qualche dettaglio estetico del personaggio interpretato da Aya Cash che durante la stagione sequel la vedremo far parte del gruppo de I Sette.

Il potere principale di Stormfront è quello di riuscire a controllare le condizioni atmosferiche e sembra sarà una delle personalità più imponenti tra i supereroi. Cash, infatti, la descrive così:

"Credo che Stormfront sia come una sorta di bomba nucleare che esplode ne I Sette" l'attrice ha poi continuato facendo riferimento all'idea del suo personaggio di cambiare l'atteggiamento attuale del gruppo "Si trova qui per poter riportare Vought all'idea originale che c'era all'inizio alla base dei supereroi. Può essere considerata una femminista. È una donna molto autorevole".

La seconda stagione serie ideata da Eric Kripke e basata sull'omonimo fumetto di Darick Robertson e Garth Ennis, dopo l'anteprima esclusiva del 15 marzo dovrebbe debuttare verso la fine del 2020. Nel frattempo potete dare uno sguardo all'esilarante video che vede i protagonisti di The Boys rispondere ai commenti negativi.