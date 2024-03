Chi è Sunspot? Tutto quello che dovete sapere sul nuovo eroe di X-Men 97

Oltre al possibile retcon effettuato da X-Men 97, nella serie ha debuttato un nuovo personaggio, ovvero Sunspot. Scopriamo assieme chi è.

Originariamente conosciuto come Roberto da Costa, Sunspot è un mutante brasiliano con il potere di assorbire e manipolare l'energia solare. Questa capacità unica può manifestarsi in modi diversi. Sunspot ha fatto il suo debutto nell'Universo Marvel con il lancio della serie a fumetti The New Mutants. ma Nel corso del tempo, da Costa si è evoluto in modo significativo, accumulando una notevole ricchezza che ha utilizzato per acquisire l'AIM (Advanced Idea Mechanics), riutilizzandola per cause benevole. La sua crociata contro la malvagità lo ha visto anche adottare lo pseudonimo di Citizen V, durante il quale ha guidato gli USAvengers. Sunspot ha fatto il suo ingresso nel mondo del live-action in ben due occasioni. Nel film X-Men: Giorni di un futuro passato, Adan Canto ha interpretato il personaggio, dandogli vita sul grande schermo. Successivamente, Henry Zaga ha assunto il ruolo nell'adattamento The New Mutants.

La nuova serie Marvel ha debuttato con indice di gradimento del 100% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes per quanto riguarda la critica, mentre al momento ha raggiunto il 92% secondo l’opinione del pubblico. Se desiderate approfondire, qui potrete trovare un recap della serie prequel di X-Men 97, ovvero “Insuperabili X-men”.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti oggi su