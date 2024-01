Chi è Ted? Tutto ciò che c'è da sapere in vista della serie TV prequel

Dopo i due lungometraggi realizzati per il cinema, Seth MacFarlane è pronto a tornare nel mondo di Ted, lo sboccato orsacchiotto di peluche che ha la sua voce, per raccontare la sua storia negli anni dell'adolescenza di John Bennett, il bambino che espresse il desiderio di parlare con il suo orsacchiotto. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Il primo film su Ted si apre con una breve storia di origini: John desiderava avere un amico e questo desiderio ha dato la vita a Ted. Anni dopo, John (Mark Wahlberg), ormai adulto, e Ted sono ancora grandi amici, al punto che si sdraiano sul divano e fumano erba per quasi tutto il giorno.

C'è però una complicazione: John ha una fidanzata, Lori (Mila Kunis), che vuole fare il passo successivo nella loro relazione. Ted era unico tra i progetti di MacFarlane perché decostruiva il tropo alla base di tutti: l'amicizia tra un uomo medio e il suo strano amico. A differenza di Peter e Brian Griffin ne I Griffin o di Stan Smith e Roger in American Dad, le scappatelle di John e Ted hanno conseguenze reali.

Un esempio chiave arriva a metà film: quando John promette di partecipare a una festa con Lori, Ted lo attira in un'altra festa... con ospite il Sam J. Jones di Flash Gordon. Mentre in una sit-com animata la cosa farebbe ridere, nel film Lori finisce per rompere brevemente con John e cacciarlo dal loro appartamento.

Questo porta al momento più iconico del primo Ted, in cui John e Ted hanno uno scontro verbale sulla loro relazione che si estende fino alla lotta fisica. È un esempio chiave di come il film riesca a fondere magnificamente l'assurdo con l'emotività. Ted divenne la commedia R-Rated di maggior successo di sempre.

Come abbiamo scritto anche nella recensione di Ted 2 presentava una sfida completamente nuova per il suo protagonista di peluche: lui e Tami-Lynn volevano avere un figlio. Dato che Ted è... beh, un orsacchiotto e non ha organi riproduttivi funzionanti, la coppia decide di procedere con l'adozione, finché lo Stato del Massachusetts non decide che Ted è una proprietà e non una persona. John e Ted decidono di combattere in tribunale, ingaggiando l'avvocato Samatha "Sam" Jackson (Amanda Seyfried) per affrontare il loro caso.

Anche se l'idea di Ted che va in tribunale poteva rendere il film esilarante, Ted 2 non ha sfruttato appieno questa premessa, risultando parecchio deludente. John e Lori si sono separati e considerato che era stata la parte più importante del primo film e la lezione principale di John, il sequel smonta tutto.

Come abbiamo visto nel trailer di Ted, la serie funge da prequel ai primi due film e si svolge principalmente nel 1993, quando Ted e John frequentano il liceo. Gli spettatori conosceranno anche la famiglia Bennett, in particolare i genitori di John, Matty (Scott Grimes) e Susan (Alanna Ubach), e la cugina Blaire (Giorgia Whigham).

MacFarlane ha dichiarato di volere che Ted: La serie sia in linea con il tono dei film originale, il che significa che gli spettatori potranno aspettarsi le stesse risate a crepapelle e i momenti strappalacrime delle pellicole. Il tempo ci dirà se la serie sarà all'altezza o addirittura supererà le aspettative.