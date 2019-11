Chi altro tornerà nel revival di Lizzie McGuire? La risposta di Hilary Duff

Tutti siamo curiosi di sapere quali altri nomi verranno annunciati per il revival di Lizzie McGuire prodotta da Disney+, e qualcuno ha pensato di chiedere informazioni direttamente alla sua protagonista...

Il sito americano TMZ ha approcciato l'attrice interprete del personaggio titolare della popolare serie televisiva anni 2000 per chiederle qualcosa in più sull'imminente revival che andrà in onda sulla piattaforma streaming Disney+.



Dato il già annunciato ritorno della famiglia McGuire al completo e dell'amico di sempre Gordo, in fan di Lizzie McGuire si stanno domandando quali saranno gli altri membri del cast originale a fare almeno una comparsata nello show. In particolare, l'attenzione al momento è rivolta tutta verso Lalaine Vergara Paras alia Miranda, la migliore amica di Lizzie, che poco tempo fa aveva postato su Instagram una foto di lei, Duff e Lamberg, messa in palio come premio di un giveaway.



Ma la Duff, che ha confermato di aver già finito di girare il primo episodio, non si è potuta sbottonare più di tanto, e ha dovuto congedarsi dagli intervistatori con un "Non posso dirvi al riguardo".



Incluso nella notizia potete trovare il video di TMZ.



Intanto, qui potete vedere Hilary Duff nella prima foto ufficiale del revival, mentre a questo link trovate maggiori dettagli sulla trama dello show.