Chi trasmette The Big Bang Theory? Ecco come recuperarlo in TV oltre lo streaming

Le piattaforme streaming possono dare a tutti l'opportunità di recuperare serie storiche come The Big Bang Theory, con ordine e seguendo i propri tempi. Tuttavia a volte è bello tornare ad accendere la TV a un orario preciso per non perdersi l'episodio come eravamo soliti fare quando reperire le serie online non era così facile.

E se vi dicessimo che con The Big Bang Theory potete ancora farlo? La serie infatti viene trasmessa in TV da ben due canali. Italia 1 manda in onda un episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 15,55. Al momento il canale sta trasmettendo la prima stagione, quindi potrebbe essere un'ottima occasione per chi vuole ripartire dall'inizio. E non vi preoccupate se è già andato in onda qualche episodio, perché vi diciamo noi dove potete recuperare The Big Bang Theory in streaming, mettendovi in pari con le puntate trasmesse in TV.

Ma non è finita qui, perché la sitcom con Jim Parsons va in onda anche su Canale 20. Mediaset in questa caso è stata più generosa, perché ha deciso di trasmettere ben due episodi per volta, uno alle 20,10 e l'altro alle 20,35, dal lunedì al sabato. Inoltre, la mattina, alle 7,15 e alle 7,35, sarà possibile recuperare gli episodi della sera precedente, nel caso in cui non siate riusciti a vederli. Certo, in questp modo da recuperare in streaming ci sarebbero decisamente più puntate, perché Canale 20 è alla terza stagione.

Nel caso in cui non l'abbiate ancora vista, vi raccomandiamo di farlo, perché The Big Bang Theory è un successo planetario da non perdere. Se invece l'avete già guardata in passato, siete pronti per il rewatch della sitcom di Chuck Lorre e Bill Prady?