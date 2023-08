Chi sono i Trollocs? Primo sguardo ai mostri de La ruota del tempo 2, sembrano incredibili

Grazie ad un nuovo video promozionale, la piattaforma di streaming on demand Prime Video alza il sipario sui minacciosi Trollocs, i mostri della serie fantasy La Ruota del Tempo.

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale de La ruota del tempo 2, il video promozionale disponibile in calce all'articolo mostra offre uno sguardo ravvicinato a questi temibili fanti dell'esercito dell'Oscuro, introdotti per la prima volta in 'The Eye of the World', il primo romanzo della serie di libri bestseller di Robert Jordan: macchine assassine insaziabili e assetate di sangue che esistono per eseguire gli ordini del Tenebroso e dei suoi fidati luogotenenti, i Trolloc sono super-soldati geneticamente modificati, una terrificante fusione tra esseri umani e animali e possono assumere la forma di cinghiali, orsi, falchi e di altre creature aggressive.

Nella prima scena della seconda stagione de La ruota del tempo, basata sull'iconica "Darkfriend Social" del secondo libro di Jordan, 'The Great Hunt', tre Trolloc feroci sono stati ipnoticamente domati da uno dei villain della serie, interpretato dall’attore Fares Fares. La nuova featurette "Terror of The Trollocs", rilasciata in queste ore da Prime Video, mostra la star della serie e co-executive producer Rosamund Pike, l'executive producer e showrunner Rafe Judkins, l'executive producer Mike Weber, lo scrittore ed executive producer Justine Juel Gillmer e il designer degli effetti makeup Nick Dudman che raccontano la meticolosa abilità artistica e tecnologica che ha dato vita a queste bestie brutali, ideate grazie a protesi ed effetti visivi all'avanguardia. La featurette fornisce anche uno sguardo inedito sull'aspetto acrobatico, che contribuisce a rendere intense le scene di combattimento con i Trolloc, offrendo un'anteprima sulla convergenza di luci ed ombre in questa nuova stagione.

La ruota del tempo 2 uscirà in esclusiva su Prime Video dall'1 settembre con i primi 3 episodi della stagione.