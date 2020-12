Chi uccide Alpha nel fumetto? Differenze e analogie tra comics e serie di The Walking Dead

Nella nona stagione di The Walking Dead i sopravvissuti hanno fatto la conoscenza di Alpha, la peggiore minaccia con cui hanno dovuto fare i conti dall’inizio dell’apocalisse. Interpretata da Samantha Morton che ha riscosso grandi consensi da critica e fan, scopriamo meglio questo personaggio con un confronto tra lo show e il fumetto.

Alpha guida il suo esercito di seguaci, chiamati Sussurratori, attraverso questo mondo post-apocalittico vestita di pelli di zombie, vivendo tra i non morti e odiando la debolezza umana.

Non c’è niente di particolarmente distintivo nell’aspetto di Alpha nei fumetti, la serie tv invece ha dato molto risalto ai penetranti occhi azzurri di Morton e al suo sguardo freddo e spaventoso. Lo sporco che le copre gli occhi, la bocca e il cuoio capelluto ci dà l'impressione che sia in decomposizione come un vero zombie.

Nel fumetto non sono state rivelate molte informazioni sulle sue origini mentre nella serie tv, grazie ad alcuni flashback in cui sua figlia Lydia ricorda la vita con sua madre all’inizio dell’epidemia, ci rendiamo subito conto di cosa sia capace di fare questa donna senza scrupoli.

Si taglia i capelli a zero solo per fare un dispetto al marito che alla fine ucciderà perché troppo debole, con il suo carattere predominante prenderà il comando del gruppo di sopravvissuti con cui viveva.



Non si può dire che Alpha sia stata una brava madre per Lydia, nel fumetto e nello spettacolo televisivo la ragazza subisce maltrattamenti e deve chiamare sua madre Alpha esattamente come tutti gli altri.



I Sussurratori sono sopravvissuti così tanto perché sono tornati agli istinti primordiali e hanno abbracciato totalmente la vita animalesca. Avendo visto la comunità crollare, Alpha ritiene che il mondo adesso appartenga ai morti e gli esseri umani devono solo adattarsi.

Nel fumetto Alpha parlando con Rick critica le comunità che sono riusciti a creare dichiarando che sono solo un santuario di un mondo morto. Nello show, Lydia dice a Daryl che non crede che un posto come il loro possa esistere perché sua madre l’ha cresciuta con l’idea che tutti i muri crollano e non c’è più speranza di tornare ad una vita migliore.



Ma come muore Alpha? E chi riesce ad ucciderla? Sia nel fumetto che nella serie i Sussurratori sono nel bel mezzo di una guerra contro Alexandria e Hilltop quando Negan, uscito di prigione, chiede di unirsi ai loro ranghi. Dopo un po' di tempo con i Sussurratori, Negan rivela che la sua vera intenzione è quella di uccidere Alpha e dimostrare di essere che merita di essere rilasciato dalla prigione.



Nel fumetto, Negan viene liberato dalla sua prigione da Brandon Rose, un cittadino di Hilltop che sperava che l’ex capo dei Salvatori uccidesse Rick. Come ricompensa viene assassinato dallo stesso Negan. L’ex villain a quel punto si fa strada tra i ranghi di Alpha, guadagna la sua fiducia e poi le taglia la gola in un attacco a sorpresa molto brutale, prima di presentare la sua testa zombificata a Rick come trofeo e simbolo della sua lealtà.

Tutto ciò accade anche nella serie, ma con delle differenze in quanto Rick è ormai scomparso E Carol, al contrario del fumetto, è ancora viva. Negan stava lavorando agli ordini di Carol, che gli aveva proposto l'idea di uccidere Alpha come un modo per ottenere il favore tra i cittadini di Alexandria. Carol aveva chiesto la testa di Alpha per mettere fine al suo regno del terrore e vendicare la morte di Henry e altri membri della comunità.



Scoprite anche le differenze tra Rick del fumetto di The Walking Dead e quello della serie che tornerà con gli episodi bonus della decima stagione a partire dall'1 marzo su FOX.