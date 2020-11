Chi è stato ucciso da Negan? Le vittime del personaggio più amato di The Walking Dead

Una delle serie che ultimamente sta sempre più cavalcando l'onda è di certo The Walking Dead. Dopo aver scoperto che la decima stagione avrà nuovi episodi, e che la serie si concluderà con l'undicesima, si sono diffusi alcuni rumor che vorrebbero l'esistenza di un possibile spin-off di The Walking Dead incentrato su Negan, insieme agli altri.

E mentre abbiamo sentito le prime dichiarazioni di Hilarie Burton sul ruolo di Lucille in The Walking Dead, abbiamo dedicato al popolare show targato AMC alcuni approfondimenti e FAQ interessanti, come per esempio un focus su che fine ha fatto Rick Grimes in TWD, o anche alcune considerazioni su cosa significherà il finale di The Walking Dead per il franchise. Oggi, invece, vogliamo parlare di un argomento piuttosto dibattuto su internet, che riguarda un personaggio che abbiamo menzionato poco sopra, ovvero quello di Negan, interpretato dal brillante Jeffrey Dean Morgan.

Non è un mistero, infatti, che nonostante il suo carattere da antieroe e il suo essere spietato, sin dal suo ingresso nella serie con il finale della sesta stagione, è uno dei personaggi più amati di tutto lo show, tanto da diventarne una vera e propria icona. Ma quindi, quante uccisioni ha fatto Negan in TWD?

Cerchiamo di fare chiarezza. Negan con la sua fida Lucille, innanzitutto, è giusto ricordare che non sempre ha ucciso direttamente qualcuno, e a volte semplicemente si è limitato a impartire ordini. Fatta questa doverosa premessa, preparatevi a un numero che potrebbe sconvolgervi: aggiornandolo alla decima stagione, Negan ha mietuto (direttamente, o commissionandole) più di 250 vittime. Un numero incredibile.

Tra i personaggi più illustri che ha ucciso, di sicuro, una menzione d'onore va data ad Alpha (Samantha Morton), durante il dodicesimo episodio della decima stagione. Inoltre, seppur non direttamente, si potrebbe anche attribuire la morte di Beta, almeno in parte, a Negan, che insieme a Daryl (Norman Reedus) e a un branco di zombie affamati ha portato a termine la vita del villain più pericoloso degli ultimi episodi della serie.

E mentre vi rimandiamo alla nostra recensione della decima stagione di The Walking Dead, la palla passa a voi: conoscevate il numero di vittime mietute da Negan in The Walking Dead? Qual è a vostro avviso la sua uccisione più memorabile? Fatecelo sapere con un commento, come sempre, nello spazio dedicato!