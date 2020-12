Chi è l'uomo senza occhio in Vikings? Quel personaggio che nessuno ricorda

Vikings è una serie televisiva di ambientazione storica creata e scritta da Michael Hirst che vede la realizzazione di 89 episodi suddivisi in sei stagioni.

La serie, ambientata nel IX secolo esattamente tra la Scandinavia e le isole britanniche, racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók, interpretato dall'attore australiano Travis Fimmel, e di altri personaggi storici come Lagertha, Rollone, Hrafna-Flóki Vilgerðarson, Aelle II di Northumbria, Aslaug Sigurdsdóttir, Björn Ragnarsson, Egberto del Wessex, Horik I, Harald I di Norvegia, Halfdan il Nero, Ívarr Ragnarsson, Etelvulfo del Wessex e Alfredo il Grande.

Tra i personaggi più emblematici, ve ne è uno che presenta una strana caratteristica: ha un occhio solo e l'altro è sostituito da una brutta cicatrice che ne dimostra la totale assenza. Si tratta di Odino, il principale dio vichingo e sovrano di Asgard, che ha sacrificato il suo occhio per acquisire conoscenza e saggezza. Ragnar Lothbrok, che affermava di discendere da Odino, aveva spesso visioni di lui e dei suoi corvi, apparizioni che Ragnar interpretava come segni di premonizioni non sempre positive. Nello spettacolo, come spesso nella mitologia norrena, Odino appare agli umani come un vecchio vagabondo dall'aspetto orribile. Secondo la leggenda, la sua comparsa presagiva terribili eventi dato che la sua residenza fissa era il Valhalla.

Odino fa la sua prima apparizione nella prima scena della stagione 1: Ragnar Lothbrok osserva la scena di Odino e le sue valchirie che selezionano quali guerrieri saranno portati nel Valhalla. In un batter d'occhio, lo vediamo andarsene come se non fosse mai stato lì. Più avanti, nello stesso episodio, Ragnar lo vede di nuovo dato che Odino continua a seguirlo sotto forma di corvo. Odino è anche uno degli dei sacrificati al tempio di Uppsala.

