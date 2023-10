Chi è Victor Timely? Spiegazione del personaggio di Loki 2 e differenze coi fumetti Marvel

Chi è Victor Timely? Il terzo episodio di Loki 2 ha finalmente riportato Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, o meglio di una nuova Variante che vive in una versione alternativa dell'America di fine '800.

Dopo essere stato anticipato per mesi, tra la campagna promozionale della serie e la scena post-crediti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Victor Timely fa ufficialmente il suo debutto nel MCU, anche in questo caso interpretato da Jonathan Majors: anche se la saga dei Marvel Studios è nota per apportare sostanziali modifiche ai personaggi originali dei fumetti nel loro passaggio al grande e al piccolo schermo, specialmente se si tratta di personaggi secondari o minori, in questo caso il Victor Timely del MCU è molto simile a quello della Marvel Comics, ma le differenze come sempre non mancano.

Nell'episodio 3 di Loki Renslayer viene trasportata nel 1868 con la missione di lasciare un libro sul davanzale di una finestra: quel libro, una guida sul funzionamento della TVA, finisce tra le mani di un giovane Victor Timely, che nel 1898 è diventato uno strampalato inventore pieno zeppo di conoscenze futuristiche ma privo delle tecnologie necessarie per metterle in pratica. Dunque si tratta a tutti gli effetti della storia delle origini di Victor Timely nel MCU, origini che però variano in modo sostanziale rispetto ai fumetti, dove Victor è sempre una variante di Kang il Conquistatore che però diventa fondatore e sindaco di una piccola città del Wisconsin: il suo obiettivo era "conquistare" il 20° secolo per ricostruirlo a sua immagine.

