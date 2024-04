Chi sarà il villain di Invincible 3? Anticipazioni da Robert Kirkman

L’incredibile finale della seconda stagione di Invincible ha aperto le porte a un terzo capitolo appassionante e ricco di novità. Robert Kirkman, autore del fumetto originale e della trasposizione animata, ha anticipato quelli che saranno i villain che Mark Grayson dovrà affrontare nel prosieguo della sua avventura su Amazon Prime Video.

Dopo aver provato a capire quando la terza stagione di Invincible potrà debuttare, torniamo ad occuparci dell’apprezzatissimo show per riportare le dichiarazioni dello scrittore del Kentucky, che, nel corso di un’intervista con Variety, ha voluto dare un’anticipazione dei cattivi e dei pericoli che il protagonista si ritroverà ad affrontare nei nuovi episodi.

Queste, nello specifico, le parole di Kirkman: “I viltrumiti nel loro complesso, soprattutto nel corso della seconda stagione, si sono affermati come la minaccia principale di questo show. Ci saranno sempre altri cattivi, come Angstrom Levy, che spunteranno fuori e magari diventeranno antagonisti principali per una o due stagioni, ma il filo conduttore della serie sarà sempre quello che sta succedendo con la minaccia dei viltrumiti”.

Quindi, all’autore è stato chiesto in particolare di Conquest e Thragg, due importanti nemici che appaiono nelle tavole dell’opera originale: “Dirò, senza dire chi è, che uno di questi due personaggi è già stato scritturato”.

In attesa di scoprire qualcosa di più sul terzo capitolo e di poter avere nuove informazioni in merito alla trama delle prossime puntate, vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di Invincible.

