Chi vincerà la Danza dei Draghi? Cosa aspettarci dal finale di House of the Dragon

House of the Dragon racconta le lotte intestine alla casata dei Targaryen ben "172 anni prima di Daenerys Targaryen" e degli eventi di Game of Thrones: la serie prequel al successo di HBO tratto dai romanzi di George Martin debutterà in estate con la seconda stagione entrando nel vivo della Danza dei Draghi.

Basato sul romanzo "Fuoco e Sangue", House of the Dragon porta sul piccolo schermo la Danza dei Draghi che ha diviso i fratelli Targaryen in due fazioni: i Neri che vedono in Rhaenyra la legittima regina in quanto primogenita ed i Verdi che sostegno Aegon II come erede a cui è stato destinato il Trono di Spade in quanto primo figlio maschio di re Viserys I. Ma chi vincerà la guerra civile?

Effettivamente un vincitore c'è e se avete visto Game of Thrones è presente un piccolo spoiler sull'esito della Danza dei Draghi: Aegon II effettivamente sconfigge la sorella ma la storia è ben più complicata. Inizialmente, infatti, Rhaenyra ebbe la meglio sui Verdi contando su molti alleati, un esercito potente, la flotta dei Velaryon e ben sei draghi ( Syrax, Caraxes, Vermax, Arrax, Meleys, Moondancer e Seasmoke) e mentre Aegon II fugge da Approdo del Re, Rhaenyra sale sul Trono di Spade. Tuttavia il suo breve periodo come regina non è felice: prima di scappare, i Verdi hanno prosciugato le casse della corona e Rhaenyra si trova del tutto povera. La decisione della nuova regina di aumentare le tasse diede vita un periodo di terrore ad Approdo del Re che portò i cittadini ad accostare Rhaenyra a Re Maegor. La regina, inoltre, iniziò ad essere paranoica e ciò sancì l'allontanamento dei Velayron, tra i suoi alleati più preziosi.

L'inizio della fine per Rhaenyra fu Helaena Targaryen, moglie di Aegon II prigioniera dei Neri dopo la fuga del marito da Approdo del Re. Helaena, molto amata dai suoi (ex) sudditi, infatti, si suicidò: la ciliegina sulla torta che spinse il popolo a ribellarsi alla regina e ucciderne i quattro draghi.

Quando la regina Rhaenyra riuscì a fuggire dall'assalto rifugiandosi a Dragonstone venne tradita da Ser Alfred Broome che la consegnò a Aegon II. Il fratello la diede in pasto al drago Sunfyre, salì sul trono e cancellò per sempre dalla storia di Westeros il periodo di Rhaenyra al trono.

Eppure non potremmo definire neanche Aegon II un vero vincitore in quanto anche il suo regno, molto lontano dalla pace e dalla serenità del padre Viserys, fu breve e il suo successore fu proprio Aegon III, figlio di Rhaenyra e Daemon Targaryen.

La seconda stagione di House of the Dragon inizierà dopo la morte di Lucerys mentre la vendetta di Rhaenyra inizia a prendere forma: George Martin ha già visto i primi episodi di House of the Dragon 2 e si prospetta una stagione davvero sanguinosa come anticipa già il trailer della seconda stagione di HOTD!