Chi vincerà Grande Fratello 2024? Tutto in vista della finalissima

Dopo 197 e 47 puntate, stasera cala il sipario sull’edizione 2024 del Grande Fratello. Questa sera, infatti, Alfonso Signorini insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli presenterà la finalissima del reality show più popolare d’Italia.

A contendersi la vittoria sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero ed uno tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D'Ottavi. L’ultimo finalista infatti sarà decretato attraverso il televoto: di fatto quindi ci saranno due eliminazioni in un colpo solo.

Secondo quanto preannunciato, le favorite per la vittoria saranno Beatrice Luzzi, la grande favorita della vigilia, e Perla Vatiero per cui le quote sono in crescita dopo essere arrivata alla finale dopo il secondo ballottaggio della semifinale.

I bookmaker danno insomma per favorita Beatrice Luzzi, ma occhio a Perla che potrebbe rappresentare la sorpresa, oltre che gli outsider Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Letizia Petris, mentre appare più una sorpresa la vittoria di Simona Tagli. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo tra pochissime ore, l’attesa è elevatissima, soprattutto dopo quanto avvenuto nel corso della penultima puntata del Grande Fratello.

Su Alla conquista del West è uno dei più venduti di oggi.