Chi vincerà il GF Vip 2020? Ecco i favoriti secondo i bookmaker

Si concluderà in anticipo domani il GF Vip 2020, come deciso dalla produzione del reality Mediaset a causa della pandemia di Coronavirus. A poche ore dalla finale, è tempo di scoprire quali sono i favoriti alla vittoria finale.

Per Bwin il favorito alla vittoria è Patrick Ray Pugliese, che viene pagato a 3, seguito da Paolo Ciavarro a 3,50, comunque poco distanziato. Al terzo posto tra i favoriti troviamo Antonella Elia (3,75), seguita da Aristide Malnati a 4,50, Benedetto a 11 ed Andrea Denver a 13. Gli altri non in lista vengono invece dati a 9.

Anche la Snai indica Patrick come il probabile vincitore, a 3,50, di molti distanziato da Antonella Elia (5). Paolo Ciavarro invece viene pagato a 3,50, mentre Paola Di Benedetto viene pagata a 7,50, segno che è poco probabile una sua vittoria. Aristide Malnati invece è a 6, mentre in questo caso le quote di Andrea Denver sono addirittura a 15. Pagata a 9 la vittoria di Sossio Aruta.

Non molto diversa la situazione dal fronte Sisal: a condurre le quote è Patrick (3,00), la stessa di Paolo Ciavarro. Distanziata Antonella Elia (5,00), seguita da Aristide Malnati e Sossio Aruta a 7,50, mentre Paola di Benedetto ed Andrea Denver vengono pagati a 9.

Infine, Eurobet mette a pari merito Patrick e Paolo a 3,50, mentre la vittoria di Antonella Elia anche in questo caso viene pagata a 5,00. La terza quota più bassa è di Aristide Malanti (6,00). Paola di Benedetto e Sossio Aruta sono invece a 9,00. Chiude la classifica Andrea Denver a 16.

Proprio Sossio Aruta ieri è stato protagonista di uno spoiler a Denver, a cui ha svelato la morte di Kobe Bryant.