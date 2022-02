Chi vincerà Sanremo 2022? Mahmood e Blanco favoriti, ma Elisa li tallona

Giro di boa per Sanremo 2022. Nella serata di ieri abbiamo ascoltato le restanti tredici canzoni in gara ed il direttore artistico Amadeus ha annunciato la prima classifica parziale completa, che vede Elisa in testa con i voti della sala stampa. Quest'oggi anche i bookmakers hanno aggiornato le quote.

Snai dà come vincitori del Festival Mahmood e Blanco, che vengono pagati a 2, ma alle loro spalle attaccata c'è proprio Elisa che viene data a 2,50. Più distanziata La Rappresentante di Lista, a 7,50. Appare quindi quanto mai chiaro che per gli scommettitori a giocarsi la vittoria finale del Festival siano proprio Elisa e Mahmood & Blanco, ma occhio alle sorprese.

L'anno scorso la vittoria dei Maneskin a Sanremo 2021 non era in alcun modo scontata ed i bookmakers puntavano tutto su Ermal Meta (che ieri sera si è nuovamente esibito) e su Fedez & Francesca Michielin. Centrali saranno i voti che arriveranno da casa, che potrebbero ribaltare completamente la classifica.

Gianni Morandi viene pagato a 12, mentre Dargen D'Amico ed Emma a 15. Più alta la quota di Massimo Ranieri, a 20 insieme a Ditonellapiaga e Donatella Rettore ed Irama, mentre Sangiovanni è a 25, con Noemi e Fabrizio Moro a 33.

Le quote possono essere consultate a questo indirizzo.