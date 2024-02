Chi vincerà Sanremo 2024? I 3 nomi più quotati per la vittoria!

Ci siamo: anche quest'anno un Paese intero è in procinto di fermarsi per una settimana per assistere al Festival di Sanremo, giunto ormai alla sua 74esima edizione (la quinta di fila condotta da Amadeus, che giura però di essere alla sua ultima esperienza). Tra polemiche e anticipazioni, dunque, andiamo al sodo: chi sarà il vincitore?

Durante la serata d'apertura avremo modo di assistere alle esibizioni di tutti e 30 in cantanti in gara a Sanremo 2024, cominciando anche a farci un'idea di quali siano i nomi papabili in chiave podio: i bookmaker, però, hanno il dovere di anticiparci, e stando alle loro quotazioni è già possibile individuare i nomi su cui puntare.

Grande favorita sembrerebbe essere Annalisa (3,40 su William Hill), seguita a ruota da Angelina Mango (3,40): decisamente staccata Alessandra Amoroso, terza in graduatoria secondo il noto sito di scommesse, quotata a 6 volte la posta. Un po' più incerta è la situazione in quota alla classifica, con Bnkr44 (3,15), Fred de Palma (3,25) e Il Tre (4,50) a giocarsi l'ultimo posto rincorrendosi a distanza ravvicinata. Vedremo, naturalmente, se le previsioni si riveleranno esatte o se ci sarà da prendere atto di qualche sorpresa: e voi, su chi punterete per questo Festival? Fatecelo sapere nei commenti!